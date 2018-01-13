Журналисты «Барса» выиграли наибольшее количество номинаций. Итоги «Медиапрофи-2017»

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Объявлены победители конкурса "МЕДИАПРОФИ-2017" среди журналистов СМИ Ивановской области.Конкурс проводится уже восьмой раз - с 2010 года.На конкурс было представлено более 160 работ в 7 номинациях (разделенных на областную и муниципальную группу)Голосование в номинациях проводилось тайно.