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Новости
сегодня, 20:10
Журналисты «Барса» выиграли наибольшее количество номинаций. Итоги «Медиапрофи-2017»
Объявлены победители конкурса "МЕДИАПРОФИ-2017" среди журналистов СМИ Ивановской области.
Конкурс проводится уже восьмой раз - с 2010 года.
На конкурс было представлено более 160 работ в 7 номинациях (разделенных на областную и муниципальную группу)
Голосование в номинациях проводилось тайно.
ОБЛАСТНАЯ ГРУППА
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (на тв)
"Герои асфальта", Валентина Перекрестова ("Барс")
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (печатные и интернет-СМИ)
"Золотое кольцо" Елена Паргина, ("Власть.Ивановская область")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (на ТВ)
"Отряд Лиза Алерт", Евгений Нипот, Сергей Тютин («Барс")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (печатные и интернет-СМИ)
"Гунтарс-Гоша жил в Лужках" Наталья Быстрянская, ("Ивановская газета")
ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Врио губернатора знакомится с областью", Владимир Смирнов, ИТАР-ТАСС
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
"Открытое небо", радио "Иваново FM"
ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА
"Губерния. Итоги", телеканал "Барс"
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРУППА
ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА
"Что не так с ТКО" Анастасия Метлина, ("Авангард")
ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ
"700 дней после детства", первая часть; вторая часть. Евгений Лакеев, ("Призыв")
ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Деревенское счастье" Олег Гаврилов, "Пучежские вести".
ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
"Ух-2", первая часть, вторая часть. Александр Горохов, "Наше слово"
ВЕТЕРАН ЖУРНАЛИСТИКИ
Среди 10 участвовавших в конкурсе кандидатов жюри приняло решение о присуждении победы в этой номинации МАЛИНИНОЙ Юлии Ивановне, газета "Рабочий край".
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