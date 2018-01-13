Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 20:10

Журналисты «Барса» выиграли наибольшее количество номинаций. Итоги «Медиапрофи-2017»


Объявлены победители конкурса "МЕДИАПРОФИ-2017" среди журналистов СМИ Ивановской области. 
Конкурс проводится уже восьмой раз - с 2010 года.
На конкурс было представлено более 160 работ в 7 номинациях (разделенных на областную и муниципальную группу)
Голосование в номинациях проводилось тайно. 

ОБЛАСТНАЯ ГРУППА 

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (на тв)
"Герои асфальта", Валентина Перекрестова ("Барс")

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА (печатные и интернет-СМИ)
"Золотое кольцо" Елена Паргина, ("Власть.Ивановская область")

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (на ТВ)
"Отряд Лиза Алерт", Евгений Нипот, Сергей Тютин («Барс")

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ (печатные и интернет-СМИ)
"Гунтарс-Гоша жил в Лужках" Наталья Быстрянская, ("Ивановская газета")

ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Врио губернатора знакомится с областью", Владимир Смирнов, ИТАР-ТАСС

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ
"Открытое небо", радио "Иваново FM"

ЛУЧШАЯ ТЕЛЕПРОГРАММА
"Губерния. Итоги", телеканал "Барс"

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГРУППА 

ЛУЧШАЯ АНАЛИТИКА
"Что не так с ТКО" Анастасия Метлина, ("Авангард")

ЛУЧШАЯ ИСТОРИЯ
"700 дней после детства", первая часть; вторая часть. Евгений Лакеев, ("Призыв")

ЛУЧШЕЕ ФОТО
"Деревенское счастье" Олег Гаврилов, "Пучежские вести".

ЛУЧШИЙ РЕПОРТАЖ 
"Ух-2", первая часть, вторая часть. Александр Горохов, "Наше слово"

ВЕТЕРАН ЖУРНАЛИСТИКИ
Среди 10 участвовавших в конкурсе кандидатов жюри приняло решение о присуждении победы в этой номинации МАЛИНИНОЙ Юлии Ивановне, газета "Рабочий край".




  • оцените новость:
  • (4)
  • 253
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2324						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4508						
    •