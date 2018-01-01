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Новости

сегодня, 17:13

Ивановец так спешил на работу, что попал под машину

Видео наезда на бегущего пешехода

В распоряжении нашей редакции оказалось видео, зафиксировавшее наезд на пешехода. Очевидец ДТП пояснил, что инцидент произошел вчера на улице Фрунзе областного центра в нескольких сотнях метров от проходной завода за 5 минут до начала рабочего дня. Свидетель предположил, что пешеход боялся опоздать на работу, а в итоге поставил свои жизнь и здоровье под угрозу.

На кадрах видно, что мужчина перебегал дорогу по нерегулируемой «зебре». Сбивший его водитель пропустил одного пешехода и тронулся, не заметив бегущего. Пострадавший, поднявшись, побежал дальше. Видимо, обошлось без травм.



ключевые слова: ДТП пешеход наезд
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									gordimon								
							
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  • сегодня, 19:37
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							дауна на ладе смело можно лишить прав за то, что не уступил дорогу пешеходу и сркылся с места дтп								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:44
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							Стукло с регистратором из первого ряда проезжал? = 1700р оформляем?
    
Якобы участник ДТП от неожиданности заглох, наблюдая за пешеходом, который подскользнулся на пластиковой полоске зебры, и растянулся перед его авто, это всё что мы тут видим. - Если бы был удар, то переломы костей таза неизбежны, а Вы тут дичь втираете про то что его нужно прав лишить.
    
 - Не пропустил = задавил, причинил увечья, обращение в травму и больничный лист хотя бы на 1 день! - Всё остальное - домыслы разводил из младшего сержантского побирушного состава, которых нужно пороть за такие обвинения!
    
Жестоко пороть! Ибо они закон! Но сами его не исполняют, ездят за рулём под мухой, с наркотой, еще и вооруженные.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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