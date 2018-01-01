Ивановец так спешил на работу, что попал под машину

Видео наезда на бегущего пешехода

В распоряжении нашей редакции оказалось видео, зафиксировавшее наезд на пешехода. Очевидец ДТП пояснил, что инцидент произошел вчера на улице Фрунзе областного центра в нескольких сотнях метров от проходной завода за 5 минут до начала рабочего дня. Свидетель предположил, что пешеход боялся опоздать на работу, а в итоге поставил свои жизнь и здоровье под угрозу.

На кадрах видно, что мужчина перебегал дорогу по нерегулируемой «зебре». Сбивший его водитель пропустил одного пешехода и тронулся, не заметив бегущего. Пострадавший, поднявшись, побежал дальше. Видимо, обошлось без травм.

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