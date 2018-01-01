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сегодня, 17:13
Ивановец так спешил на работу, что попал под машину
Видео наезда на бегущего пешехода
В распоряжении нашей редакции оказалось видео, зафиксировавшее наезд на пешехода. Очевидец ДТП пояснил, что инцидент произошел вчера на улице Фрунзе областного центра в нескольких сотнях метров от проходной завода за 5 минут до начала рабочего дня. Свидетель предположил, что пешеход боялся опоздать на работу, а в итоге поставил свои жизнь и здоровье под угрозу.
На кадрах видно, что мужчина перебегал дорогу по нерегулируемой «зебре». Сбивший его водитель пропустил одного пешехода и тронулся, не заметив бегущего. Пострадавший, поднявшись, побежал дальше. Видимо, обошлось без травм.
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Якобы участник ДТП от неожиданности заглох, наблюдая за пешеходом, который подскользнулся на пластиковой полоске зебры, и растянулся перед его авто, это всё что мы тут видим. - Если бы был удар, то переломы костей таза неизбежны, а Вы тут дичь втираете про то что его нужно прав лишить.
- Не пропустил = задавил, причинил увечья, обращение в травму и больничный лист хотя бы на 1 день! - Всё остальное - домыслы разводил из младшего сержантского побирушного состава, которых нужно пороть за такие обвинения!
Жестоко пороть! Ибо они закон! Но сами его не исполняют, ездят за рулём под мухой, с наркотой, еще и вооруженные.