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сегодня, 16:40
В одном из ивановских общежитий произошел пожар
Причина возгорания - неисправность электрооборудования
Возгорание в четырехэтажном кирпичном общежитии на 4-й Деревенской улице областного центра произошло сегодня около 13.20. В результате пожара огонь повредил одно из помещений первого этажа на площади 6 квадратных метров. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания - неисправность электрооборудования.
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