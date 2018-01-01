В одном из ивановских общежитий произошел пожар

Причина возгорания - неисправность электрооборудования

Возгорание в четырехэтажном кирпичном общежитии на 4-й Деревенской улице областного центра произошло сегодня около 13.20. В результате пожара огонь повредил одно из помещений первого этажа на площади 6 квадратных метров. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Предполагаемая причина возгорания - неисправность электрооборудования.

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