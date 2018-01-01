Переход на станции Ермолино оказался не пешеходным

В СЖД прокомментировали ситуацию с поездами, мешающими местным жителям ходить в магазин и школу

Жители поселка при станции Ермолино вновь смогут свободно ходить через железнодорожные пути в магазин. Однако никто не гарантирует, что проблема не возникнет вновь. Напомним, что путь от жилых домов до магазина и школы перегородил товарный состав, который стоит здесь почти неделю.

Ситуацию сегодня прокомментировали в управлении Северной железной дороги. В СЖД порекомендовали жителям пользоваться для прохода железнодорожным переездом. Он оборудован специальным настилом и звуковым оповещением. Минус этого предложения в том, что переезд расположен в 800 метрах от станции. Однако в СЖД утверждают, что путь, которым пользуются жители, не входит в утвержденный перечень пешеходных переходов. Он технологический. Пользоваться рядовым гражданам им нельзя. Ну, а стоящий поезд вскоре отсюда уедет.

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