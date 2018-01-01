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Новости

сегодня, 16:11

Переход на станции Ермолино оказался не пешеходным

В СЖД прокомментировали ситуацию с поездами, мешающими местным жителям ходить в магазин и школу

Жители поселка при станции Ермолино вновь смогут свободно ходить через железнодорожные пути в магазин. Однако никто не гарантирует, что проблема не возникнет вновь. Напомним, что путь от жилых домов до магазина и школы перегородил товарный состав, который стоит здесь почти неделю.

Ситуацию сегодня прокомментировали в управлении Северной железной дороги. В СЖД порекомендовали жителям пользоваться для прохода железнодорожным переездом. Он оборудован специальным настилом и звуковым оповещением. Минус этого предложения в том, что переезд расположен в 800 метрах от станции. Однако в СЖД утверждают, что путь, которым пользуются жители, не входит в утвержденный перечень пешеходных переходов. Он технологический. Пользоваться рядовым гражданам им нельзя. Ну, а стоящий поезд вскоре отсюда уедет.



ключевые слова: железная дорога станция поезд переход СЖД
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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  • 
								
									adimiv old								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:32
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"...Просто болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь. Все выковыряли из носа и размазали по своим бумажкам. Вот так я к этому и отношусь. " (с) В.В. Путин
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 16:37
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    • 
										+1
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							Компот какой то. Вы держитесь там, в Ермолино. Денег то все равно у вас нет.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 16:42
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										-1
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							Однако оригинальненько смотрица реклама про многоквартирный дом на ст. Ермолино в совокупности со второй за неделю "проблемой" на станции на одной странице...
    
Как на это посмотрит рекламодатель?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 17:43
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										0
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							Ласточка новая стоит наверное :-) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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