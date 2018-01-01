Администрация Кинешмы выплатила предпринимателям 11-миллионный долг

Но только после вмешательства прокуратуры

Кинешемская администрация задолжала бизнесу более 11 миллионов рублей. Предпринимателям не были выплачены деньги по исполненным муниципальным контрактам по ремонту дорог, пищеблока детского сада, по текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов и т.д.

Прокуратура выяснила, что образовавшаяся задолженность сложилась по причине недовыполнения доходной части бюджета городского округа в 2016 и 2017 гг.

Между тем, как сообщает надзорное ведомство региона, мэрия располагала соответствующими резервами в виде имеющейся дебиторской задолженности за использование муниципального имущества и предоставление жилых помещений в социальный наем, которые могли быть направлены на погашение долгов органа местного самоуправления перед предпринимателями.

В связи с бездействием горадминистрации, нарушением требований бюджетного законодательства РФ в адрес главы Кинешмы прокуратурой города было внесено представление об устранении выявленных нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено. В настоящее время все 11 миллионов предпринимателям выплачены.

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