Иваново примет участие в I межрегиональном театральном марафоне World Cancer Day

Собранные средства пойдут в благотворительный Фонд Константина Хабенского на помощь детям с опухолями головного мозга

13 января 2018 года на малой сцене Санкт-Петербургского Академического театра имени Ленсовета состоялось открытие Межрегиональной ассоциации студий творческого развития детей и молодежи «Оперение». В состав ассоциации вошли 6 городов, где существуют студии и ведут активную деятельность: Санкт-Петербург, Уфа, Пермь, Нижний Новгород, Иваново, Сочи.

Ассоциация начинает свою работу с проведения I межрегионального театрального марафона Ассоциаций Студий творческого развития «Оперение» WORLD CANCER DAY в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями.

Дата проведения марафона: 4 февраля 2018 года.

Глобальная цель марафона: 6 городов собирают средства в Благотворительный Фонд Константина Хабенского на помощь детям с опухолями головного мозга. Сбор средств осуществляется за счет продажи билетов на театральные постановки Студий. Каждый город готовит показ спектакля или студийных работ, отражающих результат работы студии. Актеры постановок во всех городах - это дети, занимающиеся в студии.

Ивановская Студия творческого развития Оперение/Clever проведет открытый показ театральных работ под названием «Учебный полет». Зрители познакомятся с готовыми театральными работами студии, часть из которых будет представлена на Ежегодном фестивале «ОПЕРЕНИЕ-2018».

Продолжительность показа: 1,5 часа

Место проведения: Ивановская государственная филармония (ул. Красной Армии, д.8/2).

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