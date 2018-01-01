В Иванове пройдет первый региональный чемпионат по киокушинкай каратэ

В турнире примут участие серебряный призер Чемпионата мира и чемпион Европы и России

Впервые в Ивановской области пройдут Чемпионат и Первенство по киокушинкай каратэ. соревнования состоятся 21 января на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Факел» в Иванове.

В турнире примут участие более 200 спортсменов в возрасте от 8 до 42 лет из Ивановской, Владимирской, Волгоградской, Тамбовской, Орловской, Тверской, Московской областей и Москвы.

Уже известно, что среди участников турнира будет серебряный призер Чемпионата мира Сергей Галкин. Кроме этого, спортивные соревнования посетит мастер спорта международного класса, чемпион Европы и России, призер весового чемпионата мира и абсолютного чемпионата мира Ашот Заринян.

Всего в рамках турниров будет разыграно 40 комплектов наград в категориях ката и кумитэ. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда Ивановской области, которая представит регион на Чемпионате и Первенстве России по киокушинкай каратэ.

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