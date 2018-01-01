В Ивановской области ожидается резкое понижение температуры воздуха

Оперативный прогноз МЧС

В регионе ожидается резкое похолодание. Уже сегодня вечером температура воздуха начнет снижаться. По данным регионального ГУ МЧС, в ночь на 20 января в Иванове прогнозируется 16-18 градусов мороза, в целом по области – 15-20 градусов мороза.

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