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На участие в конкурсе «Шахматный всеобуч России» от Ивановской области направлено 7 заявок
Конкурс направлен на поддержку новых технологий обучения шахматам
Министерство образования и науки РФ и Российская шахматная федерация с 15 декабря 2017 по 15 марта 2018 года проводят конкурс «Шахматный всеобуч России».
Как сообщили в региональном департаменте образования, для участия в конкурсе от Ивановской области направлено 7 заявок. Заявители: Центр детского творчества г. Фурманов, Центр дополнительного образования для детей Савинского района, руководитель школьного кружка «Ладья» средней общеобразовательной школы № 17 г. Вичуга, педагог дополнительного образования Парской средней общеобразовательной школы Родниковского района, Комсомольский дом детского творчества, школа №10 г. Кинешма, Дом детского творчества № 3 г. Иваново.
Конкурс направлен на развитие творческой деятельности педагогов, поддержку новых технологий обучения шахматам, рост профессионального мастерства шахматных педагогов и распространение передового опыта лучших преподавателей шахматного всеобуча.
Победители и активные участники конкурса будут приглашены на всероссийскую конференцию «Шахматный всеобуч в школах России», которая состоится во время всероссийского турнира школьных команд «Белая ладья» в поселке Дагомыс (Краснодарский край, Сочи) с 3 по 6 июня 2018 года.
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