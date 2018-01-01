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сегодня, 14:45
Кинешемка стала чемпионкой ЦФО по боксу
Следующий этап – Чемпионат России (фото)
С 11 по 16 января в Серпухове прошел чемпионат Центрального федерального округа по боксу среди женщин. В составе сборной Ивановской области в соревнованиях приняла участие тренер-преподаватель по боксу ДЮСШ «Волжанин» Юлия Чернобородова.
Проведя две результативные встречи, Юля в финале встретилась с мастером спорта по боксу из Воронежской области Анной Боборевой. Поединок закончился победой кинешемской спортсменки.
В составе сборной ЦФО Юлия выступит на Чемпионате России.
ключевые слова: спорт бокс Чемпионат ЦФО
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