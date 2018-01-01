В Иванове у цирка произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей

Раскуроченный Porsche Cayenne пришлось увозить на эвакуаторе (фото)

Сегодня утром в областном центре произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. ДТП случилось на проспекте Ленина возле цирка. По словам очевидцев, водитель «девятки» резко перестроился в правый ряд, сзади ехал пассажирский автобус маршрута №150. Избежать столкновения не удалось. В свою очередь автобус врезался в Porsche Cayenne. Иномарке потребуется дорогостоящий ремонт, с места ДТП ее увозили на эвакуаторе. В результате аварии никто не пострадал.

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