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сегодня, 14:22
В Иванове у цирка произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей
Раскуроченный Porsche Cayenne пришлось увозить на эвакуаторе (фото)
Сегодня утром в областном центре произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. ДТП случилось на проспекте Ленина возле цирка. По словам очевидцев, водитель «девятки» резко перестроился в правый ряд, сзади ехал пассажирский автобус маршрута №150. Избежать столкновения не удалось. В свою очередь автобус врезался в Porsche Cayenne. Иномарке потребуется дорогостоящий ремонт, с места ДТП ее увозили на эвакуаторе. В результате аварии никто не пострадал.
ключевые слова: ДТП
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Теперь получается, что автобус задом ехал навстречу основному потоку и врезался в Porsche?
Кино и немцы.
Первое в 8:00 Пазик (или богдан, не помню) въехал в маршрутку на кр.Армии
10:15 Богдан 120 маршрута на перекрестке с 8 Марта в центр въехал в троль.
И вот это.