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Новости

сегодня, 14:22

В Иванове у цирка произошла авария с участием автобуса и двух автомобилей

Раскуроченный Porsche Cayenne пришлось увозить на эвакуаторе (фото)

Сегодня утром в областном центре произошла авария с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей. ДТП случилось на проспекте Ленина возле цирка. По словам очевидцев, водитель «девятки» резко перестроился в правый ряд, сзади ехал пассажирский автобус маршрута №150. Избежать столкновения не удалось. В свою очередь автобус врезался в Porsche Cayenne. Иномарке потребуется дорогостоящий ремонт, с места ДТП ее увозили на эвакуаторе. В результате аварии никто не пострадал.



ключевые слова: ДТП
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Комментарии (9)

	


	

	

		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 14:46
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										+1
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							Писаки безграмотные, удалите лишний предлог "в" из предложения:  "В свою очередь в «ПАЗ» врезался в Porsche Cayenne".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • сегодня, 16:47
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    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Исправили, теперь стало ещё чуднее: - "В свою очередь автобус врезался в Porsche Cayenne".
    
Теперь получается, что автобус задом ехал навстречу основному потоку и врезался в Porsche?
    
Кино и немцы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									с района								
							
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  • сегодня, 14:59
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    • 
										+1
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							Че уж тут про них говорить, если опубликовывают новости, а потом их удаляют! Примеров и скринов куча!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 15:06
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    • 
										0
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							Думаю водителю девятки одной почки не хватит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 15:11
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										+1
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							Эт самое - пересадка почки достаточно непростое дело. :) Тем более, от убитого организьма на убитой девятке. :) Убитые неграмотной эксплуатацией органы вообще пересадке не подлежат. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:13
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    • 
										+1
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							кайен слабенький на передок								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:37
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										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну это третье ДТП с МТС за сегодня, о котором я знаю.
    
Первое в 8:00 Пазик (или богдан, не помню) въехал в маршрутку на кр.Армии
    
10:15 Богдан 120 маршрута на перекрестке с 8 Марта в центр въехал в троль.
    
И вот это.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:06
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Какой это ПАЗ,это хохлятский Богдан)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:30
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										0
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							Да-да, а на порше Мара Багдасарян ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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