В Ивановской области выросло общее число преступлений

Сократилось количество разбоев и квартирных краж

По данным регионального УМВД, за январь-декабрь 2017 года на территории Ивановской области было зарегистрировано 15 943 преступлений, что на 10,7% или 1538 преступлений больше, чем в позапрошлом году.

Из них: 3317 (+1,4%) тяжких и особо тяжких преступлений, удельный вес которых в общем массиве регистрируемой преступности составил 20,8% (-1,9%).

Больше зарегистрировано краж (+8 %; 6633), при этом количество краж из квартир сократилось на 8 % (738).

Сократилось количество разбоев (-8 %; 80). На прежнем уровне осталось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью (176; АППГ – 177).

Отмечается снижение на 24,0% (292) числа противоправных посягательств, совершенных несовершеннолетними.

Число преступлений, совершенных теми, кто уже привлекался к уголовной ответственности увеличилось на 4,4%, при общем сокращении числа таких противоправных деяний на 0,4% (4274).

Снизилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (-15,1%; 2553).

Зарегистрировано 33 (-15,4 %) преступления, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.

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