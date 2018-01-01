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В Ивановской области выросло общее число преступлений
Сократилось количество разбоев и квартирных краж
По данным регионального УМВД, за январь-декабрь 2017 года на территории Ивановской области было зарегистрировано 15 943 преступлений, что на 10,7% или 1538 преступлений больше, чем в позапрошлом году.
Из них: 3317 (+1,4%) тяжких и особо тяжких преступлений, удельный вес которых в общем массиве регистрируемой преступности составил 20,8% (-1,9%).
Больше зарегистрировано краж (+8 %; 6633), при этом количество краж из квартир сократилось на 8 % (738).
Сократилось количество разбоев (-8 %; 80). На прежнем уровне осталось количество фактов причинения тяжкого вреда здоровью (176; АППГ – 177).
Отмечается снижение на 24,0% (292) числа противоправных посягательств, совершенных несовершеннолетними.
Число преступлений, совершенных теми, кто уже привлекался к уголовной ответственности увеличилось на 4,4%, при общем сокращении числа таких противоправных деяний на 0,4% (4274).
Снизилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения (-15,1%; 2553).
Зарегистрировано 33 (-15,4 %) преступления, совершенных с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств.
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Комментарии (3)
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- макссссегодня, 15:13а раскрываемость хоть какая?*
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- Александр Брусочкинсегодня, 15:50Хреновая раскрываемость! Стыдабище! Вот и молчат!
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- Ну и деласегодня, 19:37а он не сказал - на сколько выросла преступность среди самих полицейских
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