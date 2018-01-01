В Ивановской области охотника убило деревом во время установки капкана

Полиция проводит проверку

В полицию поступило сообщение о том, что 63-летний житель Приволжского района бесследно пропал. Мужчина отправился на охоту и не вернулся.

В ходе поиска пропавшего его тело было найдено в лесу неподалёку от деревни Андреево. По предварительным данным, озвученным пресс-службой УМВД по Ивановской области, мужчина устанавливал капкан и был придавлен упавшим на него деревом. Конкретнее причины гибели охотника будут названы после медицинского исследования тела.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели человека.

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