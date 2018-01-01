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сегодня, 13:35
В Ивановской области охотника убило деревом во время установки капкана
Полиция проводит проверку
В полицию поступило сообщение о том, что 63-летний житель Приволжского района бесследно пропал. Мужчина отправился на охоту и не вернулся.
В ходе поиска пропавшего его тело было найдено в лесу неподалёку от деревни Андреево. По предварительным данным, озвученным пресс-службой УМВД по Ивановской области, мужчина устанавливал капкан и был придавлен упавшим на него деревом. Конкретнее причины гибели охотника будут названы после медицинского исследования тела.
Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели человека.
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Попробуй, погрызи свою руку.
После очередного утреннего кофе с калами мышей получив себе в награду бубонную чуму, геморрагическую лихорадку или лептоспироз или другую какуюнить каку и умирая в мучениях будешь вспоминать про гуманизм?
- Охотник, было сказано именно охотник, значит был билет оплаченный на отлов зверя, не браконьер!
Отлов лисицы, чтоб не покусала Вашу собачку и не принесла в Ваш дом бешенство, от которого в течении 3х недель можно откинуть копыта.
Или волка, что последнее время появилось довольно много, и режут скот приходя прямо в деревню не боясь, могут и людей пожрать, детей малых.
ГуманизМ? - Нарушение техники безопасности, и только, а не глаз божий, только идиоты могут такое писать, такие же как те что хотят канонизировать ВИЛенина, ну что он им плохого сделал?