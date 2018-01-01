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Новости

сегодня, 13:35

В Ивановской области охотника убило деревом во время установки капкана

Полиция проводит проверку

В полицию поступило сообщение о том, что 63-летний житель Приволжского района бесследно пропал. Мужчина отправился на охоту и не вернулся.

В ходе поиска пропавшего его тело было найдено в лесу неподалёку от деревни Андреево. По предварительным данным, озвученным пресс-службой УМВД по Ивановской области, мужчина устанавливал капкан и был придавлен упавшим на него деревом. Конкретнее причины гибели охотника будут названы после медицинского исследования тела.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах гибели человека.



ключевые слова: охотник капкан дерево гибель полиция
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Комментарии (18)

	


	

	

		
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									Светлана Светлана								
							
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  • сегодня, 14:03
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							Получил заслуженно!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									green								
							
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  • сегодня, 14:22
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							карма								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 18:13
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							Не факт. Завтра может в городе на Вас дерево упадёт. Или кирпич. Или балкон. Не злорадствуйте, да не злорадствуемыми будете) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Алена Медведева								
							
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  • сегодня, 14:22
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										-1
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							"Бог шельму метит"...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 15:12
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										+1
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							все правильно сделало дерево! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									spartak								
							
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  • сегодня, 15:19
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							Бог вас накажет за такие слова! Задумайтесь, о том, что вы говорите!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • сегодня, 15:57
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										+1
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							Да ну? Даже звери так не охотятся. Папавшее в капкан животное нередко отгрызает само себе лапу, а потом в муках умирает истекая кровью.
    
 Попробуй, погрызи свою руку.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 16:23
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    • 
										-1
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							его нет!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 15:59
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    • 
										-1
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							Человек погиб, а "гуманисты" глумятся. Граждане с психическими отклонениями, может вам помощь нужна?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 16:24
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										+1
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							тебе ее видимо уже оказали, только ненадлежащим образом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 16:32
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										-1
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							Как тебе объяснить, что ты глуповат, никак не объяснишь, дурачок ты.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 18:15
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							Вот такие злобные людишки, как Максим и нападают с топорами-ножами на детей, учителей. Все в их убогой жизни виноваты, только не они сами. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									37mb								
							
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  • сегодня, 17:25
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							собаке собачья смерть								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 17:38
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										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ему жрать чтоли нечего было? Первобытный? В магазинах все есть! А удовольствие от убийства беспомощных, это уже диагноз!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
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  • сегодня, 18:19
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А мы третеднясь тоже ставили капкан. Убили мышь. Вот такие мы изверги. Закидайте меня минусами))))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							бывает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • сегодня, 18:51
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    • 
										+1
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							Вот так дерево спасло от смерти зверей , которые ничего плохого этому охотнику не сделали. Человек уже хуже зверя стал.Ладно бы в голодное время охотой занимался .А то ведь убивают ради забавы.Ни капельки не жалко этого убийцу , природа сама наказала его.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:17
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							Поселить тебя в частник, при этом не разрешить пользоваться мышеловкой, гуманизм же.
    
После очередного утреннего кофе с калами мышей получив себе в награду бубонную чуму, геморрагическую лихорадку или лептоспироз или другую какуюнить каку и умирая в мучениях будешь вспоминать про гуманизм?
    
- Охотник, было сказано именно охотник, значит был билет оплаченный на отлов зверя, не браконьер!
    
Отлов лисицы, чтоб не покусала Вашу собачку и не принесла в Ваш дом бешенство, от которого в течении 3х недель можно откинуть копыта.
    
 Или волка, что последнее время появилось довольно много, и режут скот приходя прямо в деревню не боясь, могут и людей пожрать, детей малых.
    
 ГуманизМ? - Нарушение техники безопасности, и только, а не глаз божий, только идиоты могут такое писать, такие же как те что хотят канонизировать ВИЛенина, ну что он им плохого сделал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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