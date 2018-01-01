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Новости

сегодня, 13:26

За отказ оплачивать штрафы арестовано более 100 жителей Ивановской области

Почти 340 отказников отправлены на обязательные работы

За прошлый год судебные приставы ивановской области составили 813 протоколов на граждан, должностных и юридических лиц за уклонение от исполнения административного наказания. После рассмотрения судами дел 105 жителей региона получили наказание в виде административного ареста, 337 гражданина отбыли наказание в виде обязательных работ. 355 должникам придется заплатить штраф в двойном размере. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФССП.



ключевые слова: судебные приставы штраф арест обязательные работы
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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							Обязательные работы на урановых рудниках?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:06
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							ага, на золотых приисках - туалеты в мусарне драить.
    
хорошо устроились потомки римских легионеров (фссп) и римских патрициев (фнс)
    
ничего полезного делать для других жителей страны не нужно, а ЗП идёт, при чем в разы больше чем у того, кто пытается что то ПРОИЗВОДИТЬ и приносить пользу								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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