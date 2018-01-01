За отказ оплачивать штрафы арестовано более 100 жителей Ивановской области

Почти 340 отказников отправлены на обязательные работы

За прошлый год судебные приставы ивановской области составили 813 протоколов на граждан, должностных и юридических лиц за уклонение от исполнения административного наказания. После рассмотрения судами дел 105 жителей региона получили наказание в виде административного ареста, 337 гражданина отбыли наказание в виде обязательных работ. 355 должникам придется заплатить штраф в двойном размере. Такие данные приводит пресс-служба регионального Управления ФССП.

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