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сегодня, 13:00
В Ивановской области суд оштрафовал перевозчика, не соблюдающего расписание автобусов
Прокурорская проверка была проведена по жалобам пассажиров
В прокуратуру обратились жители села Бородино Гаврилово-Посадского района с жалобами на перевозчика ООО «Водитель». Между данным транспортным предприятием и районной администрацией заключен договор на оказание услуг по перевозке пассажиров автобусами по маршруту №3. Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, перевозчик не соблюдал расписание. В частности, трижды не прибыл в село Бородино в воскресные дни.
За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, суд оштрафовал руководителя ООО «Водитель» на 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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С такими штрафами выгоднее не ездить, чем соблюдать расписание.