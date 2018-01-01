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Новости

сегодня, 13:00

В Ивановской области суд оштрафовал перевозчика, не соблюдающего расписание автобусов

Прокурорская проверка была проведена по жалобам пассажиров

В прокуратуру обратились жители села Бородино Гаврилово-Посадского района с жалобами на перевозчика ООО «Водитель». Между данным транспортным предприятием и районной администрацией заключен договор на оказание услуг по перевозке пассажиров автобусами по маршруту №3. Однако, как установила прокуратура в ходе проверки, перевозчик не соблюдал расписание. В частности, трижды не прибыл в село Бородино в воскресные дни.

За осуществление предпринимательской деятельности с нарушением условий, предусмотренных лицензией, суд оштрафовал руководителя ООО «Водитель» на 3 тысячи рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: перевозчик автобус расписание суд штраф
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									terrarer								
							
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  • сегодня, 13:44
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										+1
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							Это где ж теперь руководитель такой организации найдет такие огромные деньги?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 14:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Кредит придётся в банке брать.  Разорили его таким огромным штрафом.
    
С такими штрафами выгоднее не ездить, чем соблюдать расписание.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 14:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Там не в сумме штрафа дело, а в дальнейших проблемах с продлением контракта на перевозки. :) Это тебе не государственный ПАТП, единственный и незаменимый. :) Тут всё просто, в соответствии с ГК РФ. :) А будет несколько таких косяков, так и на расторжение контракта досрочное налетит. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • сегодня, 15:09
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										+1
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							В результате вообще никто ездить не будет. С этим расторгнут, а нового пока найдут. Как всегда, хуже будет только тем, кто пользуется этим маршрутом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • сегодня, 15:13
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										+1
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							А кто тебе сказал, что перевозки на этом маршруте убыточны? :) Государственный ПАТП? :) Когда бюджетные субсидии просил? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 16:10
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							А без суда работники администрации Гав-Посадского района не могли этот вопрос решить? Граждане, наверное, сначала в администрацию жаловались и отписки получали. Работники администрации зарплату за что получают?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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