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Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
Собака набросилась на стража порядка и покусала его
Вынесен приговор в отношении жителя Верхнеландеховского района, натравившего собаку на полицейского.
Преступление было совершено в августе 2017 года. Участковый уполномоченный полиции на служебном автомобиле прибыл в деревню Князьково. Там он собирался провести проверку сообщения об административном правонарушении, для чего пришел в один из домов. Находившийся там в гостях 41-летний мужчина потребовал у сотрудника полиции покинуть территорию дома. Однако участковый продолжил исполнять свои обязанности, не реагируя на сказанное. Тогда подсудимый отвязал крупную сторожевую собаку, подвел к полицейскому и стал командами натравливать на него пса. В результате собака бросилась на сотрудника полиции и укусила его.
Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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2) Причём здесь "дайте денег"? Присудили выплату штрафа, а не компенсации пострадавшему.
3) В жилище полицейский вошёл для проверки поступившей информации о правонарушении.
4) Никакой угрозы частной собственности полицейский не представлял.
5) Собаку на него натравил посторонний человек, находившийся в доме, а не хозяин дома.
Было значит основание! В Америке (в Луизиане) родственника остановил полицейский, вроде даже и оснований не было, проверил документы, спросил как дела и пожелав счастливого пути отпустил. По его словам, было страшно, так как видел ствол и понимал, что тот может за сопротивление и пристрелить. А в маленьких городках вообще чужака местный блюститель остановит без повода и опросит, куда, зачем и кто он такой.
Вот если бы мужик яйцом кинул в сторону служителя - года 2 бы отсидки получил.
- "Находившийся там в гостях 41-летний мужчина"
взял чужую собаку!!!
уже наводит на мысли о,...о!
- Бытовуха, пьянка, с участием мента, и только. Что бы скрыть свои прогулы осуществил навет на окружающих.
- огласите его зп, владение имуществом в виде хаты, машины, тещи на которой дача оформлена, и я скажу кто он.