Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского

Собака набросилась на стража порядка и покусала его

Вынесен приговор в отношении жителя Верхнеландеховского района, натравившего собаку на полицейского.

Преступление было совершено в августе 2017 года. Участковый уполномоченный полиции на служебном автомобиле прибыл в деревню Князьково. Там он собирался провести проверку сообщения об административном правонарушении, для чего пришел в один из домов. Находившийся там в гостях 41-летний мужчина потребовал у сотрудника полиции покинуть территорию дома. Однако участковый продолжил исполнять свои обязанности, не реагируя на сказанное. Тогда подсудимый отвязал крупную сторожевую собаку, подвел к полицейскому и стал командами натравливать на него пса. В результате собака бросилась на сотрудника полиции и укусила его.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.

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