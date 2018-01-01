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Новости

сегодня, 12:44

Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского

Собака набросилась на стража порядка и покусала его

Вынесен приговор в отношении жителя Верхнеландеховского района, натравившего собаку на полицейского.

Преступление было совершено в августе 2017 года. Участковый уполномоченный полиции на служебном автомобиле прибыл в деревню Князьково. Там он собирался провести проверку сообщения об административном правонарушении, для чего пришел в один из домов. Находившийся там в гостях 41-летний мужчина потребовал у сотрудника полиции покинуть территорию дома. Однако участковый продолжил исполнять свои обязанности, не реагируя на сказанное. Тогда подсудимый отвязал крупную сторожевую собаку, подвел к полицейскому и стал командами натравливать на него пса. В результате собака бросилась на сотрудника полиции и укусила его.

Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 60 тысяч рублей. Сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: собака полицейский суд приговор
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Комментарии (19)

	


	

	

		
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  • 
								
									Витек37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Так какого х.. участковый не покинул территорию частной собственности? На каком основании он вошел в ЖИЛИЩЕ? Сам виноват!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									торчок								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:02
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Если бы он был виноват суд бы наверное по другому решил...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Krovelchik								
							
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  • сегодня, 13:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							А пистолетик-то где? В кобуре семечки? Или ещё один пострадавщий-дайте денег?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									один из нас								
							
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  • сегодня, 17:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							1) Несколько лет назад в одной деревне Фурмановского района участковый шёл мимо дома, и на него набросилась чья-то собака и стала хватать за одежду и кусать. Он вынул пистолет и пристрелил её. Потом был суд, участкового признали виновным, и он платил штраф. Так что, даже когда применение оружия кажется оправданным, суд может посчитать иначе.
    
2) Причём здесь "дайте денег"? Присудили выплату штрафа, а не компенсации пострадавшему.
    
3) В жилище полицейский вошёл для проверки поступившей информации о правонарушении.
    
4) Никакой угрозы частной собственности полицейский не представлял.
    
5) Собаку на него натравил посторонний человек, находившийся в доме, а не хозяин дома.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:12
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							здесь важен 5) пункт. натравил! Отлов собак, стерилизация это отмыв денег. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:39
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Легко отделался, в тех же штатах, приехал бы какой-нить SWAT и нет человека (или шериф бы пристрелил). А, взяли бы живым, сел бы за нападение лет на 10.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Дурило								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В штатах полицейский не полез бы в частную собственность в нарушение закона. Иначе бы огрёб по полной.  Вопрос: Что за сообщение об административном правонарушении? Под каким номером и датой зарегистрировано это сообщение?   Кто его сообщил?  И на основании чего он проник в частное владение вопреки воли хозяина?  Граждане имеют право защищать своё жилище. Суд в россии-одно название.. Справедливости нет. Так было столетиями и так есть.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дурило, а ты не родственник тому дурню? Где ты про "вопреки воли хозяина" прочитал? Про хозяев тут вообще не написано.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									IvZ								
							
    • 
							
  • сегодня, 14:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Там он собирался провести проверку сообщения об административном правонарушении, для чего пришел в один из домов. ..."
    
 Было значит основание! В Америке (в Луизиане) родственника остановил полицейский, вроде даже и оснований не было, проверил документы, спросил как дела и пожелав счастливого пути отпустил. По его словам, было страшно, так как видел ствол и понимал, что тот может за сопротивление и пристрелить. А в маленьких городках вообще чужака местный блюститель остановит без повода и опросит, куда, зачем и кто он такой.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Дурило								
							
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  • сегодня, 14:04
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    • 
										-1
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							Да и так ли уж собака укусила? Есть медицинское освидетельствование? Делали уколы от бешенства? Скорее прикрыл свои безграмотных действия и беззаконие преувеличением и враньём.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ivan_5								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:07
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дуреио и прочие пейсатели, это клиника								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:14
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну и как всегда виновата собака								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 16:29
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Никто не виноват								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:40
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ско-ко-скоко? 60 тысяч?
    
Вот если бы мужик яйцом кинул в сторону служителя - года 2 бы отсидки получил.
    

    

    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									99d								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Почему так мало дали? 60 тыс. копейки. Блинов 6 в самый раз бы было. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							чо это за полицейский?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Такой вот работник, с их подачи люди пропадают. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Шито дело белыми нитками, прокурорскую проверочку нужно, кто кого куда посылал и зачем без санкций осуществлял проникновение.
    
 - "Находившийся там в гостях 41-летний мужчина"
    
взял чужую собаку!!!
    
уже наводит на мысли о,...о!
    
 - Бытовуха, пьянка, с участием мента, и только. Что бы скрыть свои прогулы осуществил навет на окружающих.
    
 - огласите его зп, владение имуществом в виде хаты, машины, тещи на которой дача оформлена, и я скажу кто он.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 20:49
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										0
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							Прокуроры там так на вьют, ваша история пред сказкой покажется. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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