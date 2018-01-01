Ивановская афиша культурных и спортивных мероприятий на ближайшие выходные

Суббота, 20 января

В субботу с 10 до 13 часов в парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова в рамках Спартакиады "Малышок" пройдут традиционные соревнования по зимним видам спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений города Иванова. Около 500 малышей из 80 детских садов примут участие в соревнованиях. Командам ребят, состоящим из трех мальчиков и трех девочек, предстоит преодолеть полосу препятствий на этапах: "снайпер", "большая лыжа", "ватрушка", "хоккей" и "снежный ком".

В 12.00 в Центре культуры и отдыха стартует открытый областной конкурс среди молодых исполнителей, посвященный творчеству выдающегося поэта, автора-исполнителя песен, актёра театра и кино Владимира Высоцкого.

Первенство города Иванова по конькобежному спорту "Олимпийские надежды" пройдет в ближайшие выходные на стадионе "Спартак" (пр. Торфмаша, д. 3). В субботу начало соревнований в 16.00.

На ивановском городском стадионе "Текстильщик" открылся ледовый каток - большая площадка перед административным зданием стадиона, а также беговые дорожки по кругу. Для посетителей в отапливаемом здании оборудована комната для переобувания и платная камера хранения, бесплатный туалет. На улице для гостей катка работает точка питания с горячими напитками. На катке организовано музыкальное сопровождение и искусственное освещение в вечернее время. Работают пункты проката и заточки коньков.

Покататься на самой большой открытой ледовой площадке Иванова можно ежедневно, кроме понедельника (выходной день).

График работы катка:

вторник - пятница: с 14:00 до 21:00

суббота - воскресенье: с 11:00 до 21:00

Телефон для справок администрации стадиона "Текстильщик": 8(4932) 32-51-43.

В городских парках отдыха для детей и взрослых действуют ледовые катки. На территории парка им. В.Я. Степанова работают малый и большой катки. Каток открыт и в городском Детском парке (ул. Комсомольская, д. 9). Все катки хорошо освещены и снабжены светомузыкой. Для удобства жителей при катках открыт прокат спортивного инвентаря.

В городском парке культуры и отдыха "Харинка" проложена лыжная трасса и организован прокат спортивного инвентаря. Лыжная трасса для любителей, "чудо-горка" и прокат лыж, санок-ватрушек, коньков, сноутьюбов организованы в парке им. В.Я. Степанова.





Воскресенье, 21 января

Продолжается первенство города Иванова по конькобежному спорту "Олимпийские надежды" на стадионе "Спартак" (пр. Торфмаша, д.3). Начало соревнований в 11.00.

Соревнования по зимним видам спорта "Зимние забавы" состоятся 21 января в 11.00 на набережной реки Уводь в районе кафе "Лаундж". В соревнованиях могут принять участие все желающие. Каждый из участников может испытать себя в ловкости (езда на одной лыже), меткости (метание валенка в цель), быстроте (скорость и количество слепленных снежков) и других зимних забавах.

Первенство города Иванова по каратэ и каратэ "спорт глухих" начнется в 12.00 в ДЮСШ № 9 по адресу: ул. Генерала Хлебникова, д.3.

В 13.00 в рамках Лиги дворовых чемпионов пройдет турнир по хоккею с мячом. (МБУ "Восток", пр. Строителей, д.50).

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