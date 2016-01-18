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сегодня, 11:52
Купания в Крещенскую ночь в Иванове: как это было
Видео
Место для иордани в Иванове оборудовано в акватории реки Талка в парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года. Рядом с прорубью установлены палатки для переодевания и обогрева, организованы освещение и полевая кухня. Купающиеся в ночное время были обеспечены горячим чаем с сахаром и печеньем в одноразовой посуде. Около купелей дежурили медики и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.
По данным ГУ МЧС по Ивановской области, крещенские купания в Иванове в ночь с 18 на 19 января прошли без происшествий. В них приняли участие более 500 человек. В целом по области – около 6 тысяч.
Видео с youtube.com – Александр Цыганов
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Комментарии (8)
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- макссссегодня, 12:01кому это интересно, если из года в год одно и то же
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- ruadminсегодня, 15:20дада, тебе настолько не интересно, что каждый года скачешь по всем пабликам, чтобы написать как тебе это безразлично :)
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- Алексей Ивановсегодня, 19:36Какое отношение имеет купание в проруби к вере в Бога?
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- Я вам не Уточкасегодня, 14:48И то вернр! Лучше смотрите и наслаждайтесь купанием в селигерской проруби нашего великого воеводы-царя батюшки.
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- Наталисегодня, 16:42Очень хорошее видео. Интересно посмотреть на смелых девушек и мужчин. Всегда такое показывайте.
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- Константин Маховсегодня, 17:04Если присмотреться, на виде видно, что многие даже крестятся не правильно
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- A_WHOсегодня, 20:02не соломки ни трапиков на дорожке (((
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- sasha zсегодня, 20:47На видео указана дата 18.01.2016?
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