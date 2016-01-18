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Новости

сегодня, 11:52

Купания в Крещенскую ночь в Иванове: как это было

Видео

Место для иордани в Иванове оборудовано в акватории реки Талка в парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года. Рядом с прорубью установлены палатки для переодевания и обогрева, организованы освещение и полевая кухня. Купающиеся в ночное время были обеспечены горячим чаем с сахаром и печеньем в одноразовой посуде. Около купелей дежурили медики и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, крещенские купания в Иванове в ночь с 18 на 19 января прошли без происшествий. В них приняли участие более 500 человек. В целом по области – около 6 тысяч.

Видео с youtube.com – Александр Цыганов



ключевые слова: Крещение иордань купания
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:01
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										-1
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							кому это интересно, если из года в год одно и то же								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ruadmin								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:20
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    • 
										+1
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							дада, тебе настолько не интересно, что каждый года скачешь по всем пабликам, чтобы написать как тебе это безразлично :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
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  • сегодня, 19:36
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										0
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							Какое отношение имеет купание в проруби к вере в Бога?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 14:48
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										+1
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							И то вернр! Лучше смотрите и наслаждайтесь купанием в селигерской проруби нашего великого воеводы-царя батюшки. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Натали								
							
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  • сегодня, 16:42
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										+1
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							Очень хорошее видео. Интересно посмотреть на смелых девушек и мужчин. Всегда такое показывайте.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Константин Махов								
							
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  • сегодня, 17:04
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										-1
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							Если присмотреться, на виде видно, что многие даже крестятся не правильно								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									A_WHO								
							
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  • сегодня, 20:02
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										0
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							не соломки ни трапиков на дорожке (((								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									sasha z								
							
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  • сегодня, 20:47
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										0
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							На видео указана дата 18.01.2016? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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