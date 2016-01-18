Купания в Крещенскую ночь в Иванове: как это было

Видео

Место для иордани в Иванове оборудовано в акватории реки Талка в парке культуры и отдыха им. Революции 1905 года. Рядом с прорубью установлены палатки для переодевания и обогрева, организованы освещение и полевая кухня. Купающиеся в ночное время были обеспечены горячим чаем с сахаром и печеньем в одноразовой посуде. Около купелей дежурили медики и спасатели, а также сотрудники правоохранительных органов.

По данным ГУ МЧС по Ивановской области, крещенские купания в Иванове в ночь с 18 на 19 января прошли без происшествий. В них приняли участие более 500 человек. В целом по области – около 6 тысяч.

Видео с youtube.com – Александр Цыганов

поделиться ссылкой:

