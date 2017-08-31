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31.08.2017 18:00КАБАНОВУ УМЕНЬШИЛИ УГОЛОВНЫЙ СРОК
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сегодня, 19:45Изменен приговор Андрею Кабанову
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Новости
Андрею Кабанову вновь изменили приговор
Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
Кассационные жалобы Андрея Кабанова и адвоката Дениса Анохина рассмотрел сегодня президиум областного суда. Осужденный и его защитник просили отменить приговор Ленинского суда, оставленный в силе апелляционной инстанцией, или переквалифицировать обвинение и снизить наказание.
Жалобы были приняты к рассмотрению, поскольку в кассации обратили внимание на то, что Ленинский суд руководствовался новой редакцией УК РФ, принятой уже после совершения А.Кабановым преступлений. В предыдущей редакции наказание по части 6 статьи 290 было чуть мягче.
В результате приговор был изменен, но незначительно. Срок отбывания наказания в колонии строгого режима остался прежним - 6 лет 3 месяца, штраф тоже не уменьшили - 30 млн рублей. Снизили лишь срок, на который Андрей Кабанов будет лишен права занимать определенные должности после освобождения - с трех до полутора лет. Адвокаты называют это решение ожидаемым и будут готовить жалобы в Верховный суд РФ.
Напомним, бывший зампред правительства ивановской области Андрей Кабанов осужден за получение двух взяток: 7 млн рублей от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн рублей от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность. Первоначально суд приговорил Кабанова к 8,5 годам лишения свободы, затем срок скостили до 6 лет 3 месяцев.Экс-чиновник отбывает наказание в кохомской колонии строгого режима.
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В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРИГЛАШАЮТ МЕРТВЕЦОВ? нехорошо как то, люди вам верят пока ещё.
Скриншот есть.
ЦИК разогнать
всех депутатов, кто не отчитался по налогам - повесить,
кто отчитался, но хата и машина в имении превышают по стоимости оклад за 10 жизней - повесить потом утопить, или наоборот
(с япа:)
- Что за дикий мерзкий хохот, Беримор?
- Это Васильева, сэр...