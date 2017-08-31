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Новости

сегодня, 11:43

Андрею Кабанову вновь изменили приговор

Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката

Кассационные жалобы Андрея Кабанова и адвоката Дениса Анохина рассмотрел сегодня президиум областного суда. Осужденный и его защитник просили отменить приговор Ленинского суда, оставленный в силе апелляционной инстанцией, или переквалифицировать обвинение и снизить наказание.

Жалобы были приняты к рассмотрению, поскольку в кассации обратили внимание на то, что Ленинский суд руководствовался новой редакцией УК РФ, принятой уже после совершения А.Кабановым преступлений. В предыдущей редакции наказание по части 6 статьи 290 было чуть мягче.

В результате приговор был изменен, но незначительно. Срок отбывания наказания в колонии строгого режима остался прежним - 6 лет 3 месяца, штраф тоже не уменьшили - 30 млн рублей. Снизили лишь срок, на который Андрей Кабанов будет лишен права занимать определенные должности после освобождения - с трех до полутора лет. Адвокаты называют это решение ожидаемым и будут готовить жалобы в Верховный суд РФ.

Напомним, бывший зампред правительства ивановской области Андрей Кабанов осужден за получение двух взяток: 7 млн рублей от председателя комитета Ивановской области по лесному хозяйству Александра Жукова за покровительство по службе и 1 млн рублей от предпринимателей за помощь в оформлении документации на лесохозяйственную деятельность. Первоначально суд приговорил Кабанова к 8,5 годам лишения свободы, затем срок скостили до 6 лет 3 месяцев.Экс-чиновник отбывает наказание в кохомской колонии строгого режима.



ключевые слова: Андрей Кабанов суд приговор кассация
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • сегодня, 12:02
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										+1
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							откуда у кабанова деньги на все это?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Вадим								
							
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  • сегодня, 12:02
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										+1
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							БАРСИКИ ,а где вчерашняя новость с названием :
    
В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА ПРИГЛАШАЮТ МЕРТВЕЦОВ? нехорошо как то, люди вам верят пока ещё. 
    
Скриншот есть. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:51
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										0
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							скриншот в студию
    
ЦИК разогнать
    
всех депутатов, кто не отчитался по налогам - повесить,
    
кто отчитался, но хата и машина в имении превышают по стоимости оклад за 10 жизней - повесить потом утопить, или наоборот								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 20:52
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							а. почему? потому что они колдуны!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									kmmnn								
							
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  • сегодня, 12:08
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							Допишитесь,  как бы Верховный суд  не накинул до 10 лет лишения свободы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									gordimon								
							
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  • сегодня, 12:40
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										+1
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							где новость про приглашение мертвецов на выборы Президента? Или вы тоже продались Кремлю?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									adimiv old								
							
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  • сегодня, 12:52
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    • 
										+1
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							В последнем предложении лишние слово "Кремль" и знак вопроса.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • сегодня, 12:54
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							ну зачем так про барсят? просто им  пальчиком сверху погрозили! понимать надо								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									с района								
							
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  • сегодня, 14:15
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										+1
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							Хозяева своего слова, захотели, назад забрали! Школьники балуются!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ili ya								
							
    • 
							
  • сегодня, 19:21
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Не пройдет, хозяева сменились. А он, это залет. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									dimakurilov@rambler.ru								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Скоро видимо совсем освободят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							не освободят, у него бабла нет как у Васильевой,
    
(с япа:)
    
- Что за дикий мерзкий хохот, Беримор?
    
- Это Васильева, сэр... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сергей Коробов								
							
    • 
							
  • 11 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Это про эту статью? "Между тем жители Ивановской области пишут в нашу редакцию, рассказывая, что приглашения на выборы приходят уже сейчас. Причем, не только живым, но и на имена умерших 10 лет назад людей. Граждане недоумевают, как такое допускается, и почему власти не могут с этим «избирательным» бардаком разобраться. ключевые слова: выборы. поделиться ссылкой: оцените новость ... +1. Ходячие мертвецы по-русски дадут 70 на 70. vofchik. вчера, 22:50." 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
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	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
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