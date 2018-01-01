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сегодня, 11:12
В ивановском парке Степанова пройдет праздник «Зимние забавы»
Девиз мероприятия - «Покажи зиме, что умеешь ей «пользоваться»
27 января в рамках всероссийского Дня снега в областном центре состоится семейный спортивный праздник «Зимние забавы». Мероприятие пройдет в парке им. Степанова с 11.00 до 15.00.
В программе: спортивные игры для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста, анимационно-развлекательная программа, интерактивные площадки от партнеров.
Праздник пройдет под девизами «Получи сугроб позитива!» и «Покажи зиме, что умеешь ей «пользоваться». Приглашаются все желающие.
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