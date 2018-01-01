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сегодня, 10:57
Началась разработка проекта городской бани в Плёсе
А Плесе нет городской бани. И это очень беспокоит местных жителей. Вчера на встрече с горожанами председатель Совета Приволжского района Андрей Замураев сообщил по этому поводу, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение строительных работ. А пока услуги по помывке граждан временно предоставляются санаторием «Актер-Плес».
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