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Новости

сегодня, 10:57

Началась разработка проекта городской бани в Плёсе

А Плесе нет городской бани. И это очень беспокоит местных жителей. Вчера на встрече с горожанами председатель Совета Приволжского района Андрей Замураев сообщил по этому поводу, что в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на проведение строительных работ. А пока услуги по помывке граждан временно предоставляются санаторием «Актер-Плес».



ключевые слова: баня проект
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				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
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