В Иванове раскрыта серия краж из гаражей

По подозрению в 8 преступлениях задержаны двое ранее судимых мужчин (фото)

В областном центре сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в серии краж из гаражей. Было установлено, что злоумышленники при помощи специализированных инструментов срывали навесные замки, проникали внутрь гаражей и похищали имущество: электроинструменты, технику, автомобильные колёса и изделия из металла.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, подозреваемые - ранее судимый за разбой 45-летний безработный житель Шуи и судимый за кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 33-летний ивановец.

На данный момент на территории Ивановской области установлена причастность злоумышленников к 8 преступлениям. По всем фактам краж возбуждены уголовные дела.

Фото: УМВД

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