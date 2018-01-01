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Новости

сегодня, 10:30

В регионе появится «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

С 22 января по 5 февраля в Управлении Роспотребнадзора по Ивановской области будет работать «горячая линия» по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты проконсультируют по вопросам правил ношения масок, как уберечь детей в эпидсезон, дадут рекомендации по соблюдению температурного режима на работе и дома и т.д.

Звонки принимаются ежедневно по будням с 09. 00 до 12.00, с 12.45 до 17.00 по телефонам:

(4932) 32-73-29, 30-17-32 - Управление Роспотребнадзора по Ивановской области в г. Иваново, г. Кохме, Ивановском и Лежневском районах;

(49333) 2-13-75 - территориальный отдел в г. Кинешме, Кинешемском Заволжском, Пучежском и Юрьевецком районах;

(49351) 4-12-24 - территориальный отдел в г. Шуя, Шуйском, Палехском, Савинском, Южском, Пестяковском и Верхнеландеховском районах;

(49354) 2-87-35 - территориальный отдел в г. Вичуга, Вичугском, Родниковском и Лухском районах;

(49343) 2-15-74 - территориальный отдел в г. Тейково, Тейковском, Комсомольском, Гав-Посадском и Ильинском районах;

(49341) 2-19-97 - территориальный отдел в г. Фурманове, Фурмановском и Приволжском районах.



ключевые слова: грипп ОРВИ "горячая линия" Роспотребнадзор
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									Вета Громова								
							
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							И кому это надо? Что за старые методы работы? Чиновникам только бы показать, как они трудятся в поте лица.Сокращать надо, люди без дела сидят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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