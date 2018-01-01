Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:16

В Иванове курьер по доставке цветов стал жертвой мошенника

Аферист представлялся майором полиции

В полицию с заявлением обратился 26-летний молодой человек, сообщив, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он работает курьером-водителем, и когда он выполнял очередной заказ по доставке, ему поступил звонок от клиента, которому он вез цветы. Незнакомец представился майором полиции и попросил еще об одной услуге: по пути купить бутылку шампанского и положить на счет его телефона 3500 рублей. Курьер выполнил все просьбы и перевел деньги на указанный номер.

Позже, когда молодой человек снова позвонил заказчику, телефон того был уже отключен, и на связь мужчина не вышел.

«В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
  • оцените новость:
  • (1)
  • 1262
  • 4







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (4)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									demon								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ну как малые дети, по одной и той же схеме зеки зарабатывают несколько лет								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Krovelchik								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Без лоха и жизнь плоха!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Тутошний Я								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Второй лох попался на эту удочку)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Fusion								
							
    • 
							
  • сегодня, 18:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Fake News!!?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	
	    		      	

	       		Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского
				
сегодня, 12:44

				

				Житель Ивановской области натравил сторожевого пса на полицейского 
								

					
	 Собака набросилась на стража порядка и покусала его
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(1)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2324						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	
	    		      	

	       		Андрею Кабанову вновь изменили приговор
				
сегодня, 11:43

				

				Андрею Кабанову вновь изменили приговор 
								

					
	 Областной суд рассмотрел кассационные жалобы осужденного и его адвоката
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							4508						
    •