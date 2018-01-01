В Иванове курьер по доставке цветов стал жертвой мошенника

Аферист представлялся майором полиции

В полицию с заявлением обратился 26-летний молодой человек, сообщив, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он работает курьером-водителем, и когда он выполнял очередной заказ по доставке, ему поступил звонок от клиента, которому он вез цветы. Незнакомец представился майором полиции и попросил еще об одной услуге: по пути купить бутылку шампанского и положить на счет его телефона 3500 рублей. Курьер выполнил все просьбы и перевел деньги на указанный номер.

Позже, когда молодой человек снова позвонил заказчику, телефон того был уже отключен, и на связь мужчина не вышел.

«В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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