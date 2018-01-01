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В Иванове курьер по доставке цветов стал жертвой мошенника
Аферист представлялся майором полиции
В полицию с заявлением обратился 26-летний молодой человек, сообщив, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, он работает курьером-водителем, и когда он выполнял очередной заказ по доставке, ему поступил звонок от клиента, которому он вез цветы. Незнакомец представился майором полиции и попросил еще об одной услуге: по пути купить бутылку шампанского и положить на счет его телефона 3500 рублей. Курьер выполнил все просьбы и перевел деньги на указанный номер.
Позже, когда молодой человек снова позвонил заказчику, телефон того был уже отключен, и на связь мужчина не вышел.
«В настоящее время по факту случившегося полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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Комментарии (4)
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- demonсегодня, 11:43ну как малые дети, по одной и той же схеме зеки зарабатывают несколько лет
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- Krovelchikсегодня, 13:23Без лоха и жизнь плоха!!!!!
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- Тутошний Ясегодня, 15:51Второй лох попался на эту удочку)))
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- Fusionсегодня, 18:56Fake News!!?
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