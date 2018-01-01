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сегодня, 10:08
В Палехе откроется выставка «Игрушки с любовью»
19 января в библиотечно-информационном центре государственного музея Палехского искусства откроется выставка «Игрушки с любовью». Ее девиз - «Самые дорогие игрушки - те, которые изготовлены своими руками или вместе с родителями». В экспозиции будет представлено 308 игрушек 87 участников-палешан.
На выставке можно будет ознакомиться как с уникальными, старинными игрушками, в которые играли наши мамы и папы, бабушки и дедушки, так и с изделиями ручной работы современных мастеров всех возрастов, выполненными в различных техниках.
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