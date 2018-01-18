В Ивановской области на выборы Президента РФ приглашают мертвецов

Гоголю с его «Мертвыми душами» подобное и не снилось

В программе «Актуально» председатель областной избирательной комиссии Анжелика Соловьева сообщила, что за 30 дней до выборов Президента РФ участковые избиркомы будут информировать избирателей о том, что назначены выборы. «Члены избирательной комиссии будут стараться дойти до каждого избирателя лично и вручать им приглашения… с 18 февраля…», - рассказала руководитель Облизбиркома (подробнее об этом смотрите здесь).

Между тем жители Ивановской области пишут в нашу редакцию, рассказывая, что приглашения на выборы приходят уже сейчас. Причем, не только живым, но и на имена умерших 10 лет назад людей. Граждане недоумевают, как такое допускается, и почему власти не могут с этим «избирательным» бардаком разобраться.

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