Ивановская область и Севастополь будут дружить парламентами

Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между Ивоблдумой и севастопольским Заксобранием

Одобрен проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Ивановской областной Думой. Соответствующее решение принято на очередном заседании комитета по государственному строительству и законности 17 января.

«Соглашение будет способствовать укреплению межпарламентских связей, содействовать разностороннему экономическому и культурному обмену, социальному развитию двух субъектов Российской Федерации», – пояснил председатель комитета Борис Чудецкий.

Согласно документу, стороны считают основными направлениями сотрудничества совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов и усиление парламентского контроля за исполнением законов. Город федерального значения Севастополь и Ивановская область могут также взаимодействовать в сфере образования, культуры и спорта, в развитии военно-патриотического, познавательного и оздоровительного туризма.

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