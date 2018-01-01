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Новости

сегодня, 17:38

Ивановская область и Севастополь будут дружить парламентами

Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между Ивоблдумой и севастопольским Заксобранием

Одобрен проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Ивановской областной Думой. Соответствующее решение принято на очередном заседании комитета по государственному строительству и законности 17 января.

«Соглашение будет способствовать укреплению межпарламентских связей, содействовать разностороннему экономическому и культурному обмену, социальному развитию двух субъектов Российской Федерации», – пояснил председатель комитета Борис Чудецкий.

Согласно документу, стороны считают основными направлениями сотрудничества совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов и усиление парламентского контроля за исполнением законов. Город федерального значения Севастополь и Ивановская область могут также взаимодействовать в сфере образования, культуры и спорта, в развитии военно-патриотического, познавательного и оздоровительного туризма.



ключевые слова: Ивоблдума Севастополь соглашение
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Alex100								
							
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  • сегодня, 18:20
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							Черт возьми, слетать в рабочее время, на народные деньги на недельку на черное море развивать патриотизм. Плохо кончите.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									RedBows								
							
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  • сегодня, 18:47
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							Крым - это Украина.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • сегодня, 19:01
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							Теперь , пациент , марш на койку .Пора твоей заднице укол галоперидола принять.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Будем дружить семьями!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Можно сделать прямой автобус в Сочи  и Анапу. Как вам идея ) 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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