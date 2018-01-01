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Ивановская область и Севастополь будут дружить парламентами
Одобрен проект соглашения о сотрудничестве между Ивоблдумой и севастопольским Заксобранием
Одобрен проект соглашения о межпарламентском сотрудничестве между Законодательным Собранием города Севастополя и Ивановской областной Думой. Соответствующее решение принято на очередном заседании комитета по государственному строительству и законности 17 января.
«Соглашение будет способствовать укреплению межпарламентских связей, содействовать разностороннему экономическому и культурному обмену, социальному развитию двух субъектов Российской Федерации», – пояснил председатель комитета Борис Чудецкий.
Согласно документу, стороны считают основными направлениями сотрудничества совершенствование законодательства и законотворческой деятельности, повышение эффективности реализации нормативных правовых актов и усиление парламентского контроля за исполнением законов. Город федерального значения Севастополь и Ивановская область могут также взаимодействовать в сфере образования, культуры и спорта, в развитии военно-патриотического, познавательного и оздоровительного туризма.
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Комментарии (5)
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- Alex100сегодня, 18:20Черт возьми, слетать в рабочее время, на народные деньги на недельку на черное море развивать патриотизм. Плохо кончите.
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- RedBowsсегодня, 18:47Крым - это Украина.
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- Donald Tram Tararamсегодня, 19:01Теперь , пациент , марш на койку .Пора твоей заднице укол галоперидола принять.
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- *******сегодня, 19:36Будем дружить семьями!!!
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- Ili ya35 минут назадМожно сделать прямой автобус в Сочи и Анапу. Как вам идея )
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