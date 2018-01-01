Внешнеторговый оборот Ивановской области увеличился на 13%

Наибольший объем экспорта региона приходится на Казахстан, Белоруссию и Украину

По данным Федеральной таможенной службы России, за 11 месяцев 2017 года внешнеторговый оборот Ивановской области составил 592,8 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4%.

Объем экспорта товаров за 11 месяцев 2017 года по сравнению с январем-ноябрем 2016 года вырос на 13,3% и составил 146,2 млн долларов, в том числе в страны дальнего зарубежья – 62 млн долларов (рост на 10,7%), в государства-участники СНГ – 84,2 млн долларов (рост на 15,3%).

Основными экспортируемыми товарами, по-прежнему, являются текстильные изделия (39%), продукция химической промышленности (24%); машины, оборудование и транспортные средства (18%), а также древесина и целлюлозно-бумажные изделия (порядка 7%). Доля продовольственных товаров в экспорте Ивановской области выросла по сравнению с соответствующим периодом 2016 года на 1,3 процентных пункта (с 2,2% до 3,5%).

Наибольший удельный вес в суммарном объеме экспорта за 11 месяцев текущего года приходился на Казахстан, Республику Беларусь, Украину, Германию, Республику Молдова и Нидерланды.

Объем импорта за данный период составил 446,6 млн долларов, что на 13,4% выше, чем за 11 месяцев 2016 года. Из стран дальнего зарубежья ввезено продукции на сумму 220,9 млн долларов, что на 30,8% выше соответствующего периода 2016 года. Из стран СНГ в Ивановскую область ввезено продукции на сумму 225,7 млн долларов (рост на 0,3%). Больше всего в суммарном объеме в регион импортируется продукции из Узбекистана, Китая, Республики Беларусь, Германии, Турции и Италии.

Основными импортируемыми товарами являются текстильные изделия (53%), машины, оборудование и транспортные средства (19%), продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье (10%), а также продукция химической промышленности.

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