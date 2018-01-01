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Новости

сегодня, 17:23

Пикеты ивановских дольщиков продолжаются

Пока одни дольщики ИвДСК получают ключи и оформляют квадратные метры в собственность, другие продолжают пикетировать областное правительство. Очередную серию одиночных пикетов провели покупатели квартир в 7-м литере Рождественского микрорайона.

Дольщики сменяли друг друга у правительственных ворот всю первую половину дня. На морозе с плакатами по 40 минут. Чтобы не дать забыть о своем существовании. 7-й литер должны были сдать во втором квартале 2015 года, но сроки неоднократно переносились. Когда государство подключилось к решению проблемы с достройкой домов СУ-155, была определена новая дата - ноябрь прошлого года. И вот очередной перенос - на будущую осень. Дольщики говорят, что даже позитивные новости по другим объектам ДСК не придают им уверенности.



ключевые слова: дольщики пикет
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