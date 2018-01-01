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сегодня, 17:16

В Иванове переселенцам из аварийных домов компенсируют аренду жилья

На какие суммы люди могут рассчитывать

В областном центре жителям домов, не так давно признанных аварийными, предлагают компенсацию за съем жилья. При этом сумма платы зависит от площади квартиры, которую переселенцы занимали в ветхом доме.

Предлагают компенсацию людям только после того, как они отказываются жить в квартирах маневренного фонда. Плата положена жителям 4 домов на 4-й Меланжевой улице, 2-й Энергетической, 10-й Сосневской и улице Чайковского.

Если в аварийном доме хозяева занимали одну комнату в коммуналке, им положено около 6 тысяч рублей компенсации, если две комнаты - около 12 тысяч. Тем, кто жил в однокомнатной квартире, сумма составит почти 9 тысяч рублей. Если семья проживала в трехкомнатной - ей положено около 16 тысяч в месяц.

В прошлом году таким образом из бюджета аренду квартир оплачивали 21 семье.



ключевые слова: аварийное жилье аренда компенсация
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