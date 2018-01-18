Грунтовые воды затопили Торговую площадь в Плесе

И превратили ее на морозе в каток

На Торговой площади в Плесе из-под земли вышли грунтовые воды, образовав на морозе ледяную корку. Как сообщают «Плесские ведомости», толщина льда рядом с сувенирными лавками достигала 15-20 см. В городской администрации сообщили, что причина подтопления – в нарушении дренажной системы.

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