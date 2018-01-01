Жители Ивановской области за 11 месяцев набрали ипотечных кредитов почти на 8 млрд рублей

По информации Банка России, за 11 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в банках Российской Федерации было выдано 5515 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 7753,9 млн рублей.

За аналогичный период 2016 года жители региона получили 4179 ипотечных кредитов на 5128 млн рублей.

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