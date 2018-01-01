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Новости

сегодня, 16:34

Жители Ивановской области за 11 месяцев набрали ипотечных кредитов почти на 8 млрд рублей

По информации Банка России, за 11 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в банках Российской Федерации было выдано 5515 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 7753,9 млн рублей.

За аналогичный период 2016 года жители региона получили 4179 ипотечных кредитов на 5128 млн рублей.



ключевые слова: банк кретид ипотека
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									Кузьма Пруткофф								
							
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  • сегодня, 18:49
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							Любой кандидат, который включит в свою программу "кредитную амнистию" победит на президентских выборах.
    
И это не будет подкупом избирателей, а сугубо экономическим рычагом по оживлению экономики за счёт увеличения спроса.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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