Новости
сегодня, 16:34
Жители Ивановской области за 11 месяцев набрали ипотечных кредитов почти на 8 млрд рублей
По информации Банка России, за 11 месяцев 2017 года жителям Ивановской области в банках Российской Федерации было выдано 5515 ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 7753,9 млн рублей.
За аналогичный период 2016 года жители региона получили 4179 ипотечных кредитов на 5128 млн рублей.
- оцените новость:
-
(1)
- 459
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
Новость дня
сегодня, 13:47В регионе судебные приставы прекратили принимать наличные от должников
Как теперь можно оплатить долги
-
(1)
- 2137
сегодня, 12:34В Иванове митрополит Иосиф совершил крестный ход «на Иордань» и освятил воду
-
(3)
- 1256
сегодня, 12:05Грузчики 80 уровня: в Иванове холодильник доставили в квартиру при помощи автовышки
Видео
-
(0)
- 4841
сегодня, 10:28В Кохме частный дом тушили целую ночь
Семья осталась без вещей - детям не в чем даже пойти в школу (фото, видео)
-
(0)
- 5513
И это не будет подкупом избирателей, а сугубо экономическим рычагом по оживлению экономики за счёт увеличения спроса.