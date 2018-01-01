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сегодня, 16:17

В Иванове почти 500 дошколят будут состязаться в парке Степанова

В областном центре пройдут соревнования по зимним видам спорта среди воспитанников детских садов

20 января с 10 до 13 часов в ивановском парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова в рамках Спартакиады «Малышок» пройдут традиционные соревнования по зимним видам спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Более 480 малышей из 80 детских садов примут участие в соревнованиях.

Командам ребят, состоящим из трех мальчиков и трех девочек, предстоит преодолеть полосу препятствий на этапах: «снайпер», «большая лыжа», «ватрушка», «хоккей» и «снежный ком».



ключевые слова: дети детский сад соревнования
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