В Иванове почти 500 дошколят будут состязаться в парке Степанова

В областном центре пройдут соревнования по зимним видам спорта среди воспитанников детских садов

20 января с 10 до 13 часов в ивановском парке культуры и отдыха им. В.Я. Степанова в рамках Спартакиады «Малышок» пройдут традиционные соревнования по зимним видам спорта среди воспитанников дошкольных образовательных учреждений. Более 480 малышей из 80 детских садов примут участие в соревнованиях.

Командам ребят, состоящим из трех мальчиков и трех девочек, предстоит преодолеть полосу препятствий на этапах: «снайпер», «большая лыжа», «ватрушка», «хоккей» и «снежный ком».

поделиться ссылкой:

