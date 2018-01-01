Новости
В Иванове появятся две новые спортплощадки
В этом году в областном центре появятся еще две полноценные дворовые спортплощадки.
Одна из них будет расположена во дворе 20-го дома на улице Войкова. Здесь планируют установить турники и брусья. В районе наблюдается недостаток спортивных снарядов. После появления спортплощадки заниматься физкультурой можно будет прямо у дома. Ориентировочная стоимость проекта - 100 тысяч рублей.
Еще один спортивный городок построят во дворе 45-го дома на улице Красных Зорь. Первым этапом станет реконструкция существующей хоккейной коробки. Её приведут в порядок, покосившиеся элементы поправят, а затем полностью покрасят. На прилегающей территории оборудуют площадку с тренажерами. Она будет располагаться под навесом, и заниматься на ней можно будет круглогодично. Общая сумма проекта - 600 тысяч рублей. Деньги на строительство обеих площадок будут выделены в рамках наказов избирателей.
- оцените новость:
-
(1)
- 1253
- 0
Комментарии (0)
Новость дня
-
(1)
- 2137
-
(3)
- 1257
-
(0)
- 4841
-
(0)
- 5515