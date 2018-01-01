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сегодня, 15:45

В Иванове появятся две новые спортплощадки

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В этом году в областном центре появятся еще две полноценные дворовые спортплощадки.

Одна из них будет расположена во дворе 20-го дома на улице Войкова. Здесь планируют установить турники и брусья. В районе наблюдается недостаток спортивных снарядов. После появления спортплощадки заниматься физкультурой можно будет прямо у дома. Ориентировочная стоимость проекта - 100 тысяч рублей.

Еще один спортивный городок построят во дворе 45-го дома на улице Красных Зорь. Первым этапом станет реконструкция существующей хоккейной коробки. Её приведут в порядок, покосившиеся элементы поправят, а затем полностью покрасят. На прилегающей территории оборудуют площадку с тренажерами. Она будет располагаться под навесом, и заниматься на ней можно будет круглогодично. Общая сумма проекта - 600 тысяч рублей. Деньги на строительство обеих площадок будут выделены в рамках наказов избирателей.



ключевые слова: спортплощадка
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