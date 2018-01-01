Выборы президента по-новому, почему не работает служба 112 и известный блогер дед Архимед в гостях у «ГН»

Видеоанонс «Губернского наблюдателя»

СМОТРИТЕ в сегодняшнем выпуске проекта «ГУБЕРНСКИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ»:

- С бородой, но не Дед Мороз. В гостях у «Губернского наблюдателя» известный блогер-пенсионер дед Архимед.

- Служба 112. Серьезные неполадки в работе или временные небольшие трудности?

- По-новому или по-старому? Как теперь платить штраф за нарушение правил дорожного движения?

- Выборы нового президента – по новым законам.





Проект «Губернский наблюдатель» - это самые интересные программы медиагруппы «БАРС», собранные в одном получасе - диалоги в студии на актуальные темы, ответы на вопросы зрителей, коммунальная тематика, криминальные истории и прогулки по городу. Кроме того, зрителей ждут новые оригинальные жанры и специальные репортажи «вне новостей».

Проект выходит в эфир на телеканале «БАРС» по вторникам, средам и четвергам в 18:00, 19:00 и 20:00.

поделиться ссылкой:

