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Новости
Семья чудом спаслась от огня в Ивановской области
Подробности крупного пожара в частном доме (фото, видео)
Как мы сообщали ранее, вчера вечером на 2-й Завражной улице в Кохме произошел серьезный пожар - полностью выгорел двухэтажный дом. Без крова и вещей осталась многодетная семья. Мальчишки-школьники успели вынести только пару курток и рюкзаки. Сейчас погорельцев приютили друзья.
О подробностях возгорания рассказал глава семейства Олег Терешонок. В тот вечер семья собиралась праздновать его день рождения. Ждали гостей, не успели даже накрыть на стол, как дом заволокло дымом. Густой, черный, удушающий смог. Дети и его супруга в последний момент взяли документы - пламя моментально охватило стены. В распахнутые двери успели выскочить коты. Прибывшие пожарные принялись тушить огонь, но им не хватило воды. Пока они ездили к водоему, пламя разгорелось с новой силой. Ничего внутри спасти не удалось. Не осталось ни вещей, ни техники - ничего.
Родственники собирают одежду, но семье сейчас остро необходима любая финансовая помощь. Посильный вклад поможет погорельцам пережить это горе.
Номер карты «Сбербанка»:
5469 1700 1112 0700
Елена Вадимовна Т.
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Комментарии (3)
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- ЙЯdЪсегодня, 15:32И что загорелось то в итоге? Как то слабо верится про такую внезапность.
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- Kapл Бpoкманн2 минуты назадПожарно-испытательная разберётся. :) А деревянные дома вековой и больше выдержки горят как порох. :)
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- Массимосегодня, 16:32Второй день рождения у мужика!!!
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