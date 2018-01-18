Семья чудом спаслась от огня в Ивановской области

Подробности крупного пожара в частном доме (фото, видео)

Как мы сообщали ранее, вчера вечером на 2-й Завражной улице в Кохме произошел серьезный пожар - полностью выгорел двухэтажный дом. Без крова и вещей осталась многодетная семья. Мальчишки-школьники успели вынести только пару курток и рюкзаки. Сейчас погорельцев приютили друзья.

О подробностях возгорания рассказал глава семейства Олег Терешонок. В тот вечер семья собиралась праздновать его день рождения. Ждали гостей, не успели даже накрыть на стол, как дом заволокло дымом. Густой, черный, удушающий смог. Дети и его супруга в последний момент взяли документы - пламя моментально охватило стены. В распахнутые двери успели выскочить коты. Прибывшие пожарные принялись тушить огонь, но им не хватило воды. Пока они ездили к водоему, пламя разгорелось с новой силой. Ничего внутри спасти не удалось. Не осталось ни вещей, ни техники - ничего.

Родственники собирают одежду, но семье сейчас остро необходима любая финансовая помощь. Посильный вклад поможет погорельцам пережить это горе.

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Елена Вадимовна Т.

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