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Общежития осужденных в ИК-4 пожирает грибок
Суд обязал администрацию колонии провести ремонт помещений
Прокуратура провела проверку в колонии строгого режима №4, расположенной в селе Октябрьский Кинешемского района. В результате были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и прав осужденных на охрану здоровья, медико-санитарное и коммунально-бытовое обеспечение.
Так, в частности, в помещениях общежитий ИК на стенах и потолках выявлены отслоения лакокрасочного покрытия, грибковый налет, местами нарушено напольное покрытие. Отсутствует необходимый набор коммунально-бытовых объектов.
В связи с этим прокуратурой в Кинешемский городской суд было направлено исковое заявление. В итоге суд обязал администрацию исправительного учреждения провести косметические ремонты в помещениях общежитий отрядов осужденных, а также оборудовать их необходимым комплексом коммунально-бытовых объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.
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