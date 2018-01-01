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Новости

сегодня, 15:09

Общежития осужденных в ИК-4 пожирает грибок

Суд обязал администрацию колонии провести ремонт помещений

Прокуратура провела проверку в колонии строгого режима №4, расположенной в селе Октябрьский Кинешемского района. В результате были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и прав осужденных на охрану здоровья, медико-санитарное и коммунально-бытовое обеспечение.

Так, в частности, в помещениях общежитий ИК на стенах и потолках выявлены отслоения лакокрасочного покрытия, грибковый налет, местами нарушено напольное покрытие. Отсутствует необходимый набор коммунально-бытовых объектов.

В связи с этим прокуратурой в Кинешемский городской суд было направлено исковое заявление. В итоге суд обязал администрацию исправительного учреждения провести косметические ремонты в помещениях общежитий отрядов осужденных, а также оборудовать их необходимым комплексом коммунально-бытовых объектов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ивановской области.



ключевые слова: колония общежитие грибок прокуратура
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									мама Вовы								
							
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  • сегодня, 15:25
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							У нас в детских садах и больницах ужас что творится , и грибок и ремонта нет и никто никого не обязывает								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 16:11
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							в общагах  живут  студенты и учащиеся 
    
зэки - в бараках 
    
какие  на хрен  общежития 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 17:10
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							Распустить зэков на время ремонта по домам)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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