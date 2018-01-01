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сегодня, 14:50
В Фурманове утром сгорел автомобиль
Никто не пострадал
Пожар произошел сегодня около 9 часов утра на улице Советской в Фурманове. У дома №1 загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.
ключевые слова: пожар автомобиль МЧС
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