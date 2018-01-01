В Фурманове утром сгорел автомобиль

Никто не пострадал



Пожар произошел сегодня около 9 часов утра на улице Советской в Фурманове. У дома №1 загорелся автомобиль. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. По данным ГУ МЧС по Ивановской области, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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