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Новости

сегодня, 14:28

Сторонники Навального планируют провести в Иванове шествие и митинг

Соответствующее уведомление уже подано в городскую администрацию

15 января сторонники оппозиционного политика Алексея Навального уведомили администрацию города Иваново о том, что 28 января они планируют провести в областном центре шествие и митинг в рамках забастовки избирателей.

В уведомлении сообщается, что акция начнется в 14:00 на площади Ленина, затем участники шествием пройдут до площади Пушкина, где и состоится митинг. Предполагаемое количество участников акции – 1000 человек.



ключевые слова: Алексей Навальный шествие митинг акция
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Комментарии (8)

	


	

	

		
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									Вета Громова								
							
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  • сегодня, 14:36
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							А кто им разрешит?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									qwe37								
							
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  • сегодня, 15:10
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							корм для ваты подъехал 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex100								
							
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  • сегодня, 16:57
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										-1
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							Что, клоуны проплаченные, "энтеллектом" блещете? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Тутошний Я								
							
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  • сегодня, 17:09
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										-1
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							Какое ещё шествие,пусть вокруг цирка ходят,может их туда возьмут)))
    
Не уж то ещё не понятно,что у нас уже есть вечный вождь и пока его вместо В.И.Ленина не положат в мавзолей,не бывать на троне ни кому другому)))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Donald Tram Tararam								
							
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  • сегодня, 19:06
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										-1
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							Навальный мой проект.Не трогайте моего  посланника.Я его на  место Жириновского  решил поставить.Вольфыч уже не оправдывает надежды, мало стал смешить народ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 19:50
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										-1
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							Вот и не угадали. Мой посланник. А вы его не признали, бывает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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