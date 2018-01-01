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сегодня, 14:28
Сторонники Навального планируют провести в Иванове шествие и митинг
Соответствующее уведомление уже подано в городскую администрацию
15 января сторонники оппозиционного политика Алексея Навального уведомили администрацию города Иваново о том, что 28 января они планируют провести в областном центре шествие и митинг в рамках забастовки избирателей.
В уведомлении сообщается, что акция начнется в 14:00 на площади Ленина, затем участники шествием пройдут до площади Пушкина, где и состоится митинг. Предполагаемое количество участников акции – 1000 человек.
ключевые слова: Алексей Навальный шествие митинг акция
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Не уж то ещё не понятно,что у нас уже есть вечный вождь и пока его вместо В.И.Ленина не положат в мавзолей,не бывать на троне ни кому другому)))