Сторонники Навального планируют провести в Иванове шествие и митинг

Соответствующее уведомление уже подано в городскую администрацию

15 января сторонники оппозиционного политика Алексея Навального уведомили администрацию города Иваново о том, что 28 января они планируют провести в областном центре шествие и митинг в рамках забастовки избирателей.

В уведомлении сообщается, что акция начнется в 14:00 на площади Ленина, затем участники шествием пройдут до площади Пушкина, где и состоится митинг. Предполагаемое количество участников акции – 1000 человек.

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