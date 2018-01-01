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В Иванове легковушка влетела в автобус, когда в него садились пассажиры
Госпитализирован 19-летний молодой человек (фото)
ДТП случилось сегодня около 12.45 на улице Лежневской областного центра у гипермаркета «Лента». 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» врезался в стоящий на остановке автобус «ПАЗ» как раз в тот момент, когда в него садились пассажиры. К счастью, никто из них не пострадал. А вот водителя легковушки госпитализировали. Как нам сообщили в УГИБДД по Ивановской области, у молодого человека – травмы головы. Обстоятельства ДТП выясняются.
ключевые слова: ДТП легковушка автобус
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