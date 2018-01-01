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Новости

сегодня, 13:47

В регионе судебные приставы прекратили принимать наличные от должников

Как теперь можно оплатить долги

С 2018 года в структурных подразделениях УФССП России по Ивановской области прекращен прием наличных денежных средств от должников. Теперь долги можно погасить только безналичным способом либо через кассы кредитных учреждений.

Наиболее простой способ безналичной оплаты долга – сайт регионального УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств», где после нажатия кнопки «Оплатить» перед пользователем открывается внушительный перечень электронных платежных систем и электронных кошельков. Оплата производится банковскими картами VISA, MasterCard, МИР, принимаются как дебетовые, так и кредитные карты.

Если у граждан отсутствуют пластиковые карты, оплатить долги можно в любом банке, предварительно распечатав квитанцию в Банке данных исполнительных производств на сайте службы. Рассчитаться с долгами можно с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Более того, в двух структурных подразделениях, расположенных в Иванове, установлены терминалы Сбербанка. Ведутся переговоры об установке терминалов еще в ряде отделов судебных приставов региональной Службы.

Напомним, ранее оплата задолженностей по исполнительным производствам принималась судебными приставами, в том числе и наличными, по квитанционной книжке в подразделениях Службы и в ходе выходов по месту жительства должников.

«Электронная безналичная система оплаты долгов существенно экономит личное время граждан и рабочее время судебных приставов-исполнителей, поскольку терминалы и электронные сервисы доступны круглосуточно. Немаловажно, что должникам не нужно стоять в очереди на приём к судебному приставу-исполнителю для оплаты по квитанции. Кроме того, такой способ расчета позволит снизить коррупционные риски в части хищения должностными лицами средств, принятых по квитанционным книжкам», - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Ивановской области.



ключевые слова: УФССП долги оплата
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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									Я вам не Уточка								
							
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  • сегодня, 15:48
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							Следущий шаг - прием биткоина. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 16:08
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										0
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							им все  равно  как воровать  наличные  или безнал								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									veta								
							
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  • сегодня, 16:44
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							А суть этого новшества? Все равно надо потом лично отнести квитанцию об оплате приставам.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • сегодня, 20:42
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							Можно с кредитки пополнить и еще дальше влететь, типа карусель.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexandr								
							
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  • сегодня, 17:40
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							Барсяне, судебные приставы в Иваноской области наличные деньги уже несколько лет не берут.
    
В чём новость-то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									некто								
							
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  • сегодня, 20:02
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							08 мая 2015 года около 11 часов, более точное время не установлено, находясь в своем служебном кабинете №, реализуя свой преступный умысел, направленный на хищение денежных средств в крупном размере, действуя умышленно, из корыстных побуждений, Фелькер Ю.А., используя свое служебное положение вопреки интересам службы, не желая сдавать вверенные ей денежные средства на счет, открытый органу Федерального казначейства на балансовом счете №, достоверно зная о том, что денежные средства в счет погашения должны приниматься судебным приставом-исполнителем по возбужденным исполнительным производствам и по квитанционной книжке, выданной ей Фрунзенским РОСП УФССП по Ивановской области, получила от Б.А.В. по находившемуся на ее исполнении исполнительному производству <данные изъяты> денежные средства в сумме 500000 рублей, о чем выписала и выдала Б.А.В. квитанцию серии АВ № 050051 от 08 мая 2015 года. Изъятые у должника по вышеуказанному исполнительному производству и вверенные ей в силу занимаемой должности УФССП России по Ивановской области денежные средства в размере 500 000 рублей присвоила себе и распорядилась похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 
    
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берут .. еще  и как !!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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