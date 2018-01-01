В регионе судебные приставы прекратили принимать наличные от должников

Как теперь можно оплатить долги

С 2018 года в структурных подразделениях УФССП России по Ивановской области прекращен прием наличных денежных средств от должников. Теперь долги можно погасить только безналичным способом либо через кассы кредитных учреждений.

Наиболее простой способ безналичной оплаты долга – сайт регионального УФССП в разделе «Банк данных исполнительных производств», где после нажатия кнопки «Оплатить» перед пользователем открывается внушительный перечень электронных платежных систем и электронных кошельков. Оплата производится банковскими картами VISA, MasterCard, МИР, принимаются как дебетовые, так и кредитные карты.

Если у граждан отсутствуют пластиковые карты, оплатить долги можно в любом банке, предварительно распечатав квитанцию в Банке данных исполнительных производств на сайте службы. Рассчитаться с долгами можно с помощью Единого портала государственных услуг (ЕПГУ).

Более того, в двух структурных подразделениях, расположенных в Иванове, установлены терминалы Сбербанка. Ведутся переговоры об установке терминалов еще в ряде отделов судебных приставов региональной Службы.

Напомним, ранее оплата задолженностей по исполнительным производствам принималась судебными приставами, в том числе и наличными, по квитанционной книжке в подразделениях Службы и в ходе выходов по месту жительства должников.

«Электронная безналичная система оплаты долгов существенно экономит личное время граждан и рабочее время судебных приставов-исполнителей, поскольку терминалы и электронные сервисы доступны круглосуточно. Немаловажно, что должникам не нужно стоять в очереди на приём к судебному приставу-исполнителю для оплаты по квитанции. Кроме того, такой способ расчета позволит снизить коррупционные риски в части хищения должностными лицами средств, принятых по квитанционным книжкам», - говорится в сообщении пресс-службы УФССП по Ивановской области.

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