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сегодня, 13:28
В Ивановской области сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы
Более 100 инспекторов ДПС будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Крещению.
Всего в области традиционные религиозные обряды будут проводиться на 45 площадках. В связи с этим сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения.
«Экипажи ДПС будут нести дежурство около православных храмов и специально оборудованных мест для купания, маршруты патрулирования также будут приближены к местам массового скопления граждан», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.
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