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Новости

сегодня, 13:28

В Ивановской области сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы

Более 100 инспекторов ДПС будут обеспечивать правопорядок и безопасность дорожного движения в местах проведения праздничных мероприятий, посвященных Крещению.

Всего в области традиционные религиозные обряды будут проводиться на 45 площадках. В связи с этим сотрудники ГИБДД переведены на усиленный режим несения службы для обеспечения безопасности дорожного движения.

«Экипажи ДПС будут нести дежурство около православных храмов и специально оборудованных мест для купания, маршруты патрулирования также будут приближены к местам массового скопления граждан», - говорится в сообщении пресс-службы УГИБДД по Ивановской области.



ключевые слова: Крещение ГИБДД
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • сегодня, 14:25
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										-1
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							Будет на дорогах лучше во сто кран
    
Когда эти дороги святом осветят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Андрей Ухов								
							
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  • сегодня, 15:01
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							Сам то понял что написал?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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