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сегодня, 13:17
На улице Станкостроителей в Иванове опора ЛЭП может рухнуть в любой момент
Вероятнее всего, в столб врезался мусоровоз (фото)
На улице Станкостроителей областного центра появился еще один опасный столб. Упасть он может в любую минуту. Вероятнее всего, в опору ЛЭП врезался мусоровоз (рядом находится мусоросортировочный завод). По словам водителей, которые ездят здесь регулярно, дорога скользкая и ее никогда не посыпают песко-соляной смесью. Полтора месяца назад на этом же перекресте стоял еще один падающий столб. Его убрали только после публикации нашего материала.
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- Тутошний Ясегодня, 17:03Это пёс его обглодал)
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