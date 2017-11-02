На улице Станкостроителей в Иванове опора ЛЭП может рухнуть в любой момент

Вероятнее всего, в столб врезался мусоровоз (фото)

На улице Станкостроителей областного центра появился еще один опасный столб. Упасть он может в любую минуту. Вероятнее всего, в опору ЛЭП врезался мусоровоз (рядом находится мусоросортировочный завод). По словам водителей, которые ездят здесь регулярно, дорога скользкая и ее никогда не посыпают песко-соляной смесью. Полтора месяца назад на этом же перекресте стоял еще один падающий столб. Его убрали только после публикации нашего материала.

поделиться ссылкой:

