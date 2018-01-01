В Иванове митрополит Иосиф совершил крестный ход «на Иордань» и освятил воду

Сегодня, 18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф возглавил в Успенском кафедральном соборе богослужение, состоящие из царских часов, изобразительных, вечерни и литургии святителя Василия Великого.

По заамвонной молитве он возглавил крестный ход «на Иордань», прошедший к храму Царственных страстотерпцев Успенского мужского монастыря, и совершил там чин великого освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба Главы Ивановской митрополии.

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