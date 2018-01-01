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сегодня, 12:34
В Иванове митрополит Иосиф совершил крестный ход «на Иордань» и освятил воду
Сегодня, 18 января, в Крещенский сочельник, митрополит Иваново-Вознесенский и Вичугский Иосиф возглавил в Успенском кафедральном соборе богослужение, состоящие из царских часов, изобразительных, вечерни и литургии святителя Василия Великого.
По заамвонной молитве он возглавил крестный ход «на Иордань», прошедший к храму Царственных страстотерпцев Успенского мужского монастыря, и совершил там чин великого освящения воды. Об этом сообщает пресс-служба Главы Ивановской митрополии.
ключевые слова: Крещенский сочельник крестный ход митрополит Иосиф РПЦ
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Комментарии (5)
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- Baхтанг Камикадзeсегодня, 15:43Йося, верни ворованные окна в богородское! :)
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- Лежневский тракторный заводсегодня, 18:49А,что до сих пор ещё не вернул,а на счётчик ставить не пробовали.
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- Я вам не Уточкасегодня, 15:47Заранее прошу простить мою церковную безграмотность. Это что за богослужение такое, состоящее из царских часов?
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- 123123сегодня, 16:32Часы - это просто: если они патриаршьи, тогда они с фоток пропадают, а если царские... тогда, наверное, нет! :)
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- sasha zсегодня, 17:01Часы – это краткое богослужение, установленное Церковью для воспоминания некоторых священных событий. Существуют первый, третий, шестой и девятый часы. На первом часе вспоминается изгнание из рая Адама и Евы и предстояние Христа на суде Каиафы, на третьем сошествие Святого Духа на апостолов, на шестом распятие Спасителя, а на девятом – Его крестная смерть. Обычно часы совершаются в следующем порядке. Первый – по завершении всенощного бдения, после утрени; третий и шестой – непосредственно перед литургией; девятый по Уставу должен вычитываться в начале всенощного бдения, перед вечерней, но во многих приходских храмах он не совершается. Молитвенную основу часов составляют псалмы (на каждом – по три), а также песнопения текущего дня – тропари и кондаки. Однако трижды в год установлены особенные чинопоследования часов, которые в богослужебных книгах называются великими, а в народе – царскими. Народное название произошло от древней традиции Византии: на этих часах в кафедральном соборе был обязан присутствовать сам Император, для того оставлявший все государственные дела. Россия восприняла традиции церковных служб от Византии, и наши благоверные государи неукоснительно следовали этому правилу. Царские часы совершаются накануне праздников Рождества и Крещения, в так называемые сочельники (6 и 18 января), и посвящаются этим священным событиям, а также в Великую Пятницу – ради Страстей Господних. Помимо псалмов, на каждом часе (а совершаются они подряд, с первого по девятый) читается паремия – отрывок из Ветхого Завета, содержащий пророчество о воспоминаемом дне, текст из Апостола и Евангелия. Кроме того, поются особые тропари. Если какой-либо из сочельников попадает на субботу или воскресенье, то царские часы переносятся на предшествующую пятницу, и в этот день не бывает литургии. Нет сейчас в России благоверных государей, но царские часы не престают быть таковыми. Ведь в храмах Своей благодатью присутствует Царь Небесный. Не забудем же о великих часах, ибо именно с них начинается празднование Рождества и Крещения, и ими предваряется Пасха.
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