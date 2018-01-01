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Новости

сегодня, 12:05

Грузчики 80 уровня: в Иванове холодильник доставили в квартиру при помощи автовышки

Видео

Ивановцы обсуждают в соцсетях видео, на котором грузчики доставляют холодильник в квартиру при помощи автовышки. Выгрузив бытовую технику из машины, рабочие устанавливают ее на перила люльки, в нее забирается человек, и автовышка поднимает их к нужному то ли окну, то ли балкону.

Одни пользователи соцсетей назвали такой способ доставки груза «прикольным» и даже романтичным. Другие увидели в этом лишь «понты». Третьи просто прокомментировали: «Когда друг работает на вышке».



ключевые слова: грузчики холодильник автовышка
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Аппп								
							
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  • сегодня, 13:04
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							Вот уж точно новость дня, неужели больше написать нечего.
    
Вообще то таким способом многим людям доставляют и мебель крупногабаритную и технику.Тем более, что многие живут в брежневках  и хрущевках, а коридоры там оставляют желать лучшего								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Kapл Бpoкманн								
							
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  • 31 минуту назад
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										0
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							Ну они просто тяжелей смартфона не подымали ничего в жизни. :) И не подозревают, что втащить этот холодильник вдвоём на себе не сильно просто. :) Один себе ещё можно, а вот когда надо за смену партию доставить, то автовышка и быстрее и надёжней получается. :) А так, балками внешнего подвеса, как в Голландии той же, дома оборудовать можно ещё. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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