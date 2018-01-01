Грузчики 80 уровня: в Иванове холодильник доставили в квартиру при помощи автовышки

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Ивановцы обсуждают в соцсетях видео, на котором грузчики доставляют холодильник в квартиру при помощи автовышки. Выгрузив бытовую технику из машины, рабочие устанавливают ее на перила люльки, в нее забирается человек, и автовышка поднимает их к нужному то ли окну, то ли балкону.

Одни пользователи соцсетей назвали такой способ доставки груза «прикольным» и даже романтичным. Другие увидели в этом лишь «понты». Третьи просто прокомментировали: «Когда друг работает на вышке».

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