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сегодня, 12:05
Грузчики 80 уровня: в Иванове холодильник доставили в квартиру при помощи автовышки
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Ивановцы обсуждают в соцсетях видео, на котором грузчики доставляют холодильник в квартиру при помощи автовышки. Выгрузив бытовую технику из машины, рабочие устанавливают ее на перила люльки, в нее забирается человек, и автовышка поднимает их к нужному то ли окну, то ли балкону.
Одни пользователи соцсетей назвали такой способ доставки груза «прикольным» и даже романтичным. Другие увидели в этом лишь «понты». Третьи просто прокомментировали: «Когда друг работает на вышке».
ключевые слова: грузчики холодильник автовышка
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Вообще то таким способом многим людям доставляют и мебель крупногабаритную и технику.Тем более, что многие живут в брежневках и хрущевках, а коридоры там оставляют желать лучшего