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сегодня, 11:21

30 медалей завоевала сборная Ивановской области на соревнованиях по легкой атлетике в Ярославле

Из них 13 – золотые (фото)

Сборная команда Ивановской области вернулась с чемпионата и первенства Северо-Западного федерального округа по легкой атлетике в помещении, который проходил в Ярославле. В 35 видах программы приняли участие 550 спортсменов из всех регионов Северо-Запада, а также трех регионов Центрального федерального округа. Ивановскую область представляли 30 спортсменов.

По итогам соревнований спортсмены, представлявшие Ивановскую область, завоевали 30 медалей, 13 из которых – золотые. В рамках чемпионата Ивановскую область представляли мастера спорта России Татьяна Некрасова и Михаил Веревкин. Спортсмены стали лучшими по итогам выступлений в беге на 60 метров и в прыжках в высоту.

На первенстве Ивановскую область представляли 28 спортсменов. Практически все вернулись с медалями. Этот высокий результат позволил команде Ивановской области занять второе место в командном зачете, уступив лишь хозяевам соревнований – сборной Ярославской области.

«Впервые за долгое время мы смогли выехать командой, а не отдельными представителями, благодаря этому завоевать высокое место в общем зачете. В настоящее время спортсмены готовятся к выступлениям на Первенствах и Чемпионате России по легкой атлетике в помещении. Они намечены на февраль текущего года», – рассказал президент региональной федерации легкой атлетики Владимир Некрасов.

Отметим, легкая атлетика развивается в 7 спортивных школах региона, где занимаются более 1300 воспитанников. В состав национальной сборной России входят 7 представителей Ивановской области.



ключевые слова: спорт легкая атлетика
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