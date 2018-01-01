Продажа теленка через интернет обернулась для жителя Ивановской области потерей крупной суммы

По факту мошенничества полиция проводит проверку

В полицию обратился 61-летний житель Шуйского района и сообщил, что стал жертвой мошенников. По словам потерпевшего, по просьбе знакомой он разместил на одной из интернет-площадок объявление о продаже телёнка, где указал свой номер мобильного телефона. Через некоторое время на сотовый поступил звонок от потенциального покупателя. Неизвестный попросил потерпевшего сообщить реквизиты банковской карты для перевода денег за товар. Доверчивый мужчина согласился и продиктовал лже-покупателю номер своей банковской карты и личные данные. В итоге с его счета было списано 25 500 рублей.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Решается вопрос о принятии процессуального решения», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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