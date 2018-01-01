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сегодня, 11:02
В Ивановской области из-за неисправной печки погибла 88-летняя бабушка
Трагедия произошла в Гавриловом Посаде
Сообщение о возгорании жилого частного дома во 2-м Набережном переулке Гаврилова Посада поступило на пульт дежурного МЧС 17 января в 20.48. Площадь пожара составила 40 квадратных метров. Как нам сообщили в ГУ МЧС по Ивановской области, во время пожара погибла 88-летняя хозяйка дома. Предварительная причина возгорания – неисправность печи и дымохода.
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