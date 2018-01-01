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сегодня, 10:52
Ивановцы стали призерами чемпионата Ярославской области по бадминтону
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Команда ивановских спортсменов приняла участие в Открытом чемпионате Ярославской области по бадминтону. На соревнованиях наши бадминтонисты завоевали 3 серебряных и 2 бронзовых медали.
В группе «С» в одиночной мужской категории серебряным призером стал Алесь Чеботарев, третье место занял Алексей Швецов.
В смешанной парной категории пара Алексей Швецов - Марина Гордеева заняла второе место.
Среди юных спортсменов в группе «С» ивановские пара Данила Калмыков – Амир Салахетдинов завоевала серебро.
В одиночной женской категории Елизавета Гоголь стала бронзовым призером.
Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
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