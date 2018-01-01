В Иванове впервые состоится Фестиваль немецкой культуры

Программа ( фото )

С 26 по 28 января в Иваново впервые состоится Фестиваль немецкой культуры, в котором примут участие творческие коллективы Центрального и Северо-Западного регионов.

Самодеятельные артисты из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Коломны, Рязани, Котласа и Старого Оскола выступят на городских концертных площадках.

В Фестивале примет участие Петрозаводский этнографический ансамбль «Folklorewagen» («Фольклорная тележка»). В прошлом году этот коллектив блестяще выступил в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте «Мы едины» 4 ноября. На главной концертной площадке страны в День народного единства «Folklorewagen» представлял танцевальную культуру всех российских немцев и был, пожалуй, единственным самодеятельным коллективом в концертной программе. В Кремлевском Дворце ансамбль выступил с одной из самых сложных композиций: баварским цеховым танцем «Windmühle» («Ветряная мельница»), где десять пар имитируют не только движения лопастей мельницы, но и кропотливую работу мельников.

Проникновенные романсы исполнит преподаватель музыкальной психологии в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, потомок семьи Крюденер-Струве, Людмила Трушталевская (сопрано). В дуэте с пианистом, композитором и преподавателем музыкального факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Леонидом Ерёминым она представит «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана.

Порадует ивановского зрителя своим творчеством и уникальный ансамбль немецкой песни «Лорелея» Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе из Санкт-Петербурга. В репертуаре этого лауреата международных конкурсов старинные немецкие песни, лирические и шуточные, рождественские и бытовые, баллады и фольклор российских немцев, песни на стихи и музыку великих немецких композиторов и поэтов, а также романтическая музыка Германии 20-го века. «Лорелея», пожалуй, стала первым российским коллективом, исполняющим песни сразу на двух языках – немецком и русском. И в этом заслуга руководителя ансамбля Натальи Краубнер (Уральской), которая занимается переводом поэтических текстов.

Комедию «Путешествие Ганса, или Карты Судьбы» покажут артисты рязанского танцевального ансамбля «Tanzdorf» (Танцующая деревня»).

Также в фестивале примут участие ансамбль немецкого танца и песни «Lebensfreude» из Санкт-Петербурга, вокальный коллектив клуба «Консо-нанс» из Старого Оскола, театральный коллектив «Die Freunde» из Кинеш-мы, Наталья Шмидт (сопрано) из Санкт-Петербурга, вокальный ансамбль «Фиалки» из Котласа, музыкальный детский клуб российских немцев «За-зеркалье» из Иваново, вокальный коллектив любителей немецкой песни из Сергиева Посада.

Большой гала-концерт состоится 27 января в 16:00 в Ивановском доме национальностей.

По материалам Ивановского дома национальностей

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