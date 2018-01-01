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В Иванове впервые состоится Фестиваль немецкой культуры
С 26 по 28 января в Иваново впервые состоится Фестиваль немецкой культуры, в котором примут участие творческие коллективы Центрального и Северо-Западного регионов.
Самодеятельные артисты из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Коломны, Рязани, Котласа и Старого Оскола выступят на городских концертных площадках.
В Фестивале примет участие Петрозаводский этнографический ансамбль «Folklorewagen» («Фольклорная тележка»). В прошлом году этот коллектив блестяще выступил в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте «Мы едины» 4 ноября. На главной концертной площадке страны в День народного единства «Folklorewagen» представлял танцевальную культуру всех российских немцев и был, пожалуй, единственным самодеятельным коллективом в концертной программе. В Кремлевском Дворце ансамбль выступил с одной из самых сложных композиций: баварским цеховым танцем «Windmühle» («Ветряная мельница»), где десять пар имитируют не только движения лопастей мельницы, но и кропотливую работу мельников.
Проникновенные романсы исполнит преподаватель музыкальной психологии в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, потомок семьи Крюденер-Струве, Людмила Трушталевская (сопрано). В дуэте с пианистом, композитором и преподавателем музыкального факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Леонидом Ерёминым она представит «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана.
Порадует ивановского зрителя своим творчеством и уникальный ансамбль немецкой песни «Лорелея» Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе из Санкт-Петербурга. В репертуаре этого лауреата международных конкурсов старинные немецкие песни, лирические и шуточные, рождественские и бытовые, баллады и фольклор российских немцев, песни на стихи и музыку великих немецких композиторов и поэтов, а также романтическая музыка Германии 20-го века. «Лорелея», пожалуй, стала первым российским коллективом, исполняющим песни сразу на двух языках – немецком и русском. И в этом заслуга руководителя ансамбля Натальи Краубнер (Уральской), которая занимается переводом поэтических текстов.
Комедию «Путешествие Ганса, или Карты Судьбы» покажут артисты рязанского танцевального ансамбля «Tanzdorf» (Танцующая деревня»).
Также в фестивале примут участие ансамбль немецкого танца и песни «Lebensfreude» из Санкт-Петербурга, вокальный коллектив клуба «Консо-нанс» из Старого Оскола, театральный коллектив «Die Freunde» из Кинеш-мы, Наталья Шмидт (сопрано) из Санкт-Петербурга, вокальный ансамбль «Фиалки» из Котласа, музыкальный детский клуб российских немцев «За-зеркалье» из Иваново, вокальный коллектив любителей немецкой песни из Сергиева Посада.
Большой гала-концерт состоится 27 января в 16:00 в Ивановском доме национальностей.
По материалам Ивановского дома национальностей
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Комментарии (5)
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- ЙЯdЪсегодня, 11:04Я, я! Дас ист фантастиш!
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- болванчиксегодня, 11:35вот такие как неизвестный кроме самому себе ЙЯdЪ только и умею квакать анонимно из-за угла и ничего больше. Нравишься сам себе? молодец? не забывай про рекомендации врачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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- ЙЯdЪсегодня, 12:00Что то ты маловато знаков восклицания наставил. Ремиссия? Поздравляю. Но таблетки все равно пей.
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- Baхтанг Камикадзeсегодня, 15:38Дойче зольдатен унде официрен дойче зольдатен нихт капитулирен. :)
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- aurelioсегодня, 20:46В СССР жило 2 милллиона немцев, причем трудолюбивых и квалифицированных. Почти все уехали, приехали Равшаны и Джумшуты. Вахтанг, прежде чем писать, обратитесь к первоисточнику. Там нет никаких дойче зольдатен унде (ХА-ХА) оффицирен. Венн ди зольдатен дурьх ди штадт марширен марширен, оффнен ди медхен фенстер унд ди тюрен, если чего
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