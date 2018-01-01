Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль




Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 10:43

В Иванове впервые состоится Фестиваль немецкой культуры

Программа (фото)

С 26 по 28 января в Иваново впервые состоится Фестиваль немецкой культуры, в котором примут участие творческие коллективы Центрального и Северо-Западного регионов.

Самодеятельные артисты из Санкт-Петербурга, Петрозаводска, Коломны, Рязани, Котласа и Старого Оскола выступят на городских концертных площадках.

В Фестивале примет участие Петрозаводский этнографический ансамбль «Folklorewagen» («Фольклорная тележка»). В прошлом году этот коллектив блестяще выступил в Государственном Кремлевском Дворце на праздничном концерте «Мы едины» 4 ноября. На главной концертной площадке страны в День народного единства «Folklorewagen» представлял танцевальную культуру всех российских немцев и был, пожалуй, единственным самодеятельным коллективом в концертной программе. В Кремлевском Дворце ансамбль выступил с одной из самых сложных композиций: баварским цеховым танцем «Windmühle» («Ветряная мельница»), где десять пар имитируют не только движения лопастей мельницы, но и кропотливую работу мельников.

Проникновенные романсы исполнит преподаватель музыкальной психологии в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов, потомок семьи Крюденер-Струве, Людмила Трушталевская (сопрано). В дуэте с пианистом, композитором и преподавателем музыкального факультета Санкт-Петербургского госуниверситета Леонидом Ерёминым она представит «Любовь и жизнь женщины» Роберта Шумана.

Порадует ивановского зрителя своим творчеством и уникальный ансамбль немецкой песни «Лорелея» Русско-немецкого центра встреч при Петрикирхе из Санкт-Петербурга. В репертуаре этого лауреата международных конкурсов старинные немецкие песни, лирические и шуточные, рождественские и бытовые, баллады и фольклор российских немцев, песни на стихи и музыку великих немецких композиторов и поэтов, а также романтическая музыка Германии 20-го века. «Лорелея», пожалуй, стала первым российским коллективом, исполняющим песни сразу на двух языках – немецком и русском. И в этом заслуга руководителя ансамбля Натальи Краубнер (Уральской), которая занимается переводом поэтических текстов.

Комедию «Путешествие Ганса, или Карты Судьбы» покажут артисты рязанского танцевального ансамбля «Tanzdorf» (Танцующая деревня»).

Также в фестивале примут участие ансамбль немецкого танца и песни «Lebensfreude» из Санкт-Петербурга, вокальный коллектив клуба «Консо-нанс» из Старого Оскола, театральный коллектив «Die Freunde» из Кинеш-мы, Наталья Шмидт (сопрано) из Санкт-Петербурга, вокальный ансамбль «Фиалки» из Котласа, музыкальный детский клуб российских немцев «За-зеркалье» из Иваново, вокальный коллектив любителей немецкой песни из Сергиева Посада.

Большой гала-концерт состоится 27 января в 16:00 в Ивановском доме национальностей.

По материалам Ивановского дома национальностей



ключевые слова: немцы культура фестиваль
  • оцените новость:
  • (1)
  • 806
  • 5







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (5)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:04
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Я, я! Дас ист фантастиш!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									болванчик								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							вот такие как неизвестный кроме самому себе ЙЯdЪ только и умею квакать анонимно из-за угла и ничего больше. Нравишься сам себе? молодец? не забывай про рекомендации врачей!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:00
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Что то ты маловато знаков восклицания наставил. Ремиссия? Поздравляю. Но таблетки все равно пей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Baхтанг Камикадзe								
							
    • 
							
  • сегодня, 15:38
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дойче зольдатен унде официрен дойче зольдатен нихт капитулирен. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									aurelio								
							
    • 
							
  • сегодня, 20:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В СССР жило 2 милллиона немцев, причем трудолюбивых и квалифицированных. Почти все уехали, приехали Равшаны и Джумшуты. Вахтанг, прежде чем писать, обратитесь к первоисточнику. Там нет никаких дойче зольдатен унде (ХА-ХА) оффицирен. Венн ди зольдатен дурьх ди штадт марширен марширен, оффнен ди медхен фенстер унд ди тюрен, если чего								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня